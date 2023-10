Vorskla-Roma oggi in tv calcio femminile: orario, programma, streaming, Champions League

Oggi, mercoledì 18 ottobre (ore 14.30), andrà in scena il ritorno del secondo turno della Champions League di calcio femminile tra il Vorskla e la Roma. La partita si terrà, come una settimana fa, sul rettangolo verde del Tre Fontane (Roma) su richiesta del club ucraino per l’impossibilità di ospitare l’evento sul proprio campo, considerato il conflitto in Ucraina.

Le giallorosse partiranno da una condizione di grande vantaggio, visto il 3-0 dell’andata. La formazione di Alessandro Spugna ha rispettato i favori del pronostico, imponendosi piuttosto nettamente. La qualificazione sembra ormai in ghiaccio e il target delle capitoline sarà quello di dar seguito all’ottimo inizio di stagione.

La Roma, infatti, è a punteggio pieno in campionato, avendo vinto le prime quattro partite, realizzando ben 15 gol e subendone solo 3. Una squadra molto equilibrata quella di Spugna, capace di proporre un calcio propositivo che ben si sposa con quanto richiesto in ambito continentale.

La sfida tra Vorskla Poltava e Roma andrà in scena quest’oggi a partire dalle 14.30 sul campo del Tre Fontane e sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube dell’AS Roma. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

VORSKLA-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Mercoledì 18 ottobre

Ore 14.30 Vorskla Poltava vs Roma al Tre Fontane di Roma – Diretta streaming sul canale Youtube dell’AS Roma.

VORSKLA-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube dell’AS Roma.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli