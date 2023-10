Volley, Zoran Terzic contattato per guidare l’Italia? Clamorosa ipotesi dalla Russia. E Velasco…

Chi sarà il nuovo CT della Nazionale Italiana di volley femminile? Dopo i fallimentari Europei chiusi al quarto posto e la debacle nel torneo preolimpico, dove le azzurre non sono riuscite ad agguantare il biglietto per i Giochi di Parigi 2024 (bisognerà aggrapparsi al ranking FIVB), sembra ormai scontato che Davide Mazzanti venga sollevato dall’incarico. Nei fatti lo aveva fatto intendere Giuseppe Manfredi, Presidente della FIPAV, ma bisognerà aspettare il Consiglio Federale che si ritroverà a metà ottobre dopo la conclusione del preolimpico maschile in corso di svolgimento a Rio de Janeiro.

Il nome più chiacchierato nelle ultime settimane è stato quello di Julio Velasco, il Guru che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i suoi primi trionfi ai Mondiali e che proprio in questa stagione è tornato nel settore femminile (è l’attuale allenatore di Busto Arsizio). Il 71enne ha dichiarato di non aver ricevuto offerte ufficiali e le voci si sono un po’ sopite negli ultimi giorni, ma oggi è emerso un fortissimo rumors basato su voci provenienti dalla Russia.

Zoran Terzic sarebbe uno dei candidati alla panchina dell’Italia. Il serbo è stato il Commissario Tecnico della Serbia dal 2003 al 2021, vincendo i Mondiali nel 2018, tre Europei (2011, 2017, 2019) e due medaglie alle Olimpiadi (argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020). Ora il 57enne siede sulla panchina della Russia, ma non ha mai avuto modo di guidare la squadra in una partita ufficiale visto che è estromessa dalle competizioni internazionali a causa del conflitto bellico.

Zoran Terzic, che da quest’anno è anche l’allenatore della Dinamo Kazan (squadra in cui è approdata anche Elena Pietrini), sarebbe stato contattato dalla Federvolley come riporta Volleynews e gli è stata offerta la possibilità di concludere regolarmente la stagione in Russia prima di dedicarsi alla preparazione per la Nations League e le Olimpiadi di Parigi 2024 (a cui bisognerà qualificarsi attraverso il ranking FIVB). Il tecnico avrebbe chiesto del tempo per riflettere.

Foto: Lapresse