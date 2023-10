Volley, Simone Giannelli: “Non hanno funzionato molte cose, ora bisogna vincerle tutte”

Brutto stop per l’Italia del volley maschile al torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo tre vittorie in altrettante partite gli azzurri hanno ceduto per 3-1 ad una Germania scatenata che nel giro di meno di 24 ore è riuscita a superare tanto gli azzurri quanto i padroni di casa del Brasile.

Dopo il match ha parlato il capitano Simone Giannelli, autore di una prestazione al di sotto del suo stellare standard. Queste le sue parole raccolte dai canali della Federvolley: “Purtroppo questa sera un po’ di cose non hanno funzionato, non siamo riusciti a contrastare il loro gioco. Nel quarto set, quando le cose non andavano molto bene sono stati bravi i compagni subentrati a provare a rimontare anche se alla fine ci è mancato qualcosa proprio nel finale”.

Il palleggiatore ha poi continuato la sua analisi: “Abbiamo sbagliato sicuramente troppo in battuta, ma ora è inutile stare a pensare a ciò che non ha funzionato e dobbiamo soltanto concentrarci sulle prossime tre partite che saranno decisive, dobbiamo vincerle tutte e dobbiamo fare di tutto per arrivare al nostro obiettivo”.

Foto: FIVB