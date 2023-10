Volley, Inizia la Superlega! Trento inizia a Cisterna, che sfide a Modena e Civitanova!

E’ subito spettacolo in Superlega. A due settimane dalla fine del Torneo Preolimpico con tanti protagonisti del massimo campionato italiano impegnati, è già il momento delle grandi sfide in una prima giornata che si gioca tutta domenica.

Ad inaugurare la giornata sarà una delle sfide più attese, alle 15.45 al PalaPanini di Modena, di fronte la rinnovata Valsa Group di Francesco Petrella e l’Allianz Milano che vuole partire con il piede giusto dopo la grande stagione passata. Il ritorno di Juantorena in Italia, il debutto di Kaziyski a Milano, la sfida tra questi due campioni che hanno scritto pagine di storia indelebili del volley italiano rendono ancora più interessante un match che promette scintille.

L’altro big match di giornata si gioca alle 18.00 a Civitanova tra Lube, che saluta il nuovo opposto Lagumdzija e Monza, che può recitare il ruolo di outsider di lusso con tante novità in campo. Poco prima, alle 16.00, a Taranto la Gioiella Prisma saluta il nuovo allenatore Vincenzo Mastrangelo e un altro ritorno eccellente in Superlega, quella di Pippo Lanza, ospitando Rana Verona che, pur avendo perso il bomber Sapozhkov, può recitare anche quest’anno il ruolo di guastafeste in chiave play-off.

Sempre alle 18.00 la Gas Sales Bluenergy Piacenza debutta con il nuovo tecnico Andrea Anastasi e con lo stesso starting seven dello scorso anno tra le mura amiche ospitando un rinnovato Padova che ha in Gabi Garcia il nuovo faro e i campioni in carica dell’Itas Trentino con Fabio Soli (ex di turno) in panca, Rychlicki opposto e Kozamernik al centro, vanno a far visita al Cisterna che ha cambiato tanto, puntando su giocatori apparentemente di seconda fascia ma che alla fine con Guillermo Falasca alla guida, sarà un osso duro per tutti.

A completare il programma sarà la sfida di Perugia dove la Sir Susa Vim debutta fra le mura amiche alle 20.00 per affrontare la neopromossa Farmitalia Catania che avrà un impatto tutt’altro che semplice nel nuovo campionato ma che si affida a giocatori dalla grande esperienza e capaci di infilarsi in qualsiasi pertugio del match che potrebbe essere lasciato spalancato dalla squadra di casa.

