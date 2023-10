Volley femminile, subito “derby-day”! Cinque sfide tra squadre della stessa regione tengono a battesimo la A1

Sette partite in programma e cinque sfide tra squadre della stessa regione (si possono tranquillamente chiamare derby). Si parte all’insegna delle trasferte soft, delle rivalità di campanile e, si spera, dello spettacolo, nonostante tante giocatrici abbiano raggiunto le squadre solo questa settimana, ma l’impressione è che si debba fare l’abitudine a questi ritmi indiavolati.

Si parte domani con l’anticipo ed è subito derby tra due squadre in cerca di obiettivo stagionale. Da una parte le padrone di casa dei Trasportipesanti Casalmaggiore che hanno cambiato non poco in estate, puntando sul lavoro del tecnico Marco Musso e dall’altra il Volley Bergamo che ha pescato in A2 il nuovo allenatore, Matteo Solforati, e che punta di nuovo alla zona play-off.

Le campionesse d’Italia del Prosecco Doc Imoco Conegliano ospitano domenica alle 17.00 la neopromossa Itas Trentino, che non vuole recitare il ruolo di sparring partner, magari approfittando della stanchezza di buona parte delle componenti della rosa delle venete, reduce dalle fatiche degli Europei e dei vari Preolimpici.

La partita senza dubbio più attesa, per tanti motivi, è quella in programma all’Allianz Cloud di Milano. Da una parte l’Allianz Milano, che ha riportato in italia Paola Egonu, al ritorno dopo l’anno trionfale in Turchia nel Vakifbank, dall’altra il Busto Arsizio, che riporta in panchina in un campionato italiano (per quello femminile è una novità assoluta) Julio Velasco. Un incrocio che potrebbe diventare esplosivo qualora entrambi (magari con Sylla e Orro, tanto per citare altre due protagoniste del match) dovessero ritrovarsi in Nazionale tra poco.

Sarà derby anche in Toscana con la Savino del Bene Scandicci che ospita tra le mura amiche sempre domenica alle 17.00 Il Bisonte Firenze. Due squadre ambiziose su piani diversi: a caccia dello scudetto la squadra di Barbolini, in cerca di un posto nei play-off quella fiorentina. Anche qui partita dal pronostico non scontato.

Sempre in tema di derby ce ne sono un paio anche in Piemonte, a partire da quello di domenica alle 17.00 tra il Wash4Green Pinerolo e l’Honda Oliver San Bernardo Cuneo. Entrambe le squadre hanno come obiettivo fare meglio dello scorso anno e partire con il piede giusto sarebbe un ottimo modo per confermare le ambizioni della vigilia.

Alle 21.00, invece, c’è un altro debutto importante legato ai trionfi della Nazionale azzurra di volley anni ’90, quello di Lorenzo Bernardi che, sulla panchina dell’Igor Gorgonzola Novara (fari puntati su Akimova) sarà di scena in un derby tutto da vedere sul campo della rivelazione dello scorso anno, decisa ad essere ancora grande protagonista, la Reale Mutua Fenera Chieri.

Completa il quadro una sfida che potrebbe già distribuire punti pesanti in chiave salvezza. Domenica alle 17.00 il Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che punta sicuramente a qualcosa in più della salvezza, ospita il neopromosso Roma Volley, che stavolta in Serie A1 vuole restarci.

Foto; Valerio Origo