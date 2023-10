Volley femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Egonu: che ritorno! Adelusi il nome nuovo

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 24° GIORNATA DI SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

PAOLA EGONU: Gli occhi di mezzo mondo puntati addosso non la preoccupano. Tre set, 19 punti, 59% in attacco, due muri e un ace e Busto Arsizio è spazzata via. Il miglior modo per tornare in serie A1 e spegnere, per ora, ogni polemica.

SONIA CANDI: Parte titolare e gioca un grande match contro Busto. Chiude con 13 punti, l’80% in attacco, un ace e ben 4 muri. Non è la donna copertina ma una giocatrice solida e preziosa.

GIULIA GENNARI: Torna dalla Nazionale con tanta voglia di giocare e si vede. Decisiva nel successo di Bergamo nel derby contro Casalmaggiore con addirittura 10 punti all’attivo e una regia di ottimo livello.

SARAH FAHR: Riparte da una bella prestazione con Conegliano dopo la rinuncia all’azzurro. Chiude con 11 punti contro Trento, il 75% in attacco, 4 muri e un ace. Quanto sarebbe servita in estate…

ALICE DEGRADI: L’azzurro fa bene. Per lei 20 punti all’attivo, un 37% in attacco non straordinario ma un ottimo 57% in ricezione con 2 muri e un ace a completare una prestazione di qualità che non basta però a regalare il successo a Vallefoglia.

ANNA ADELUSI: Una delle poche giovani italiane che potrebbe trovare spazio in serie A1. Inizia con il piede giusto spingendo in alto Cuneo nel derby di Pinerolo con 15 punti all’attivo, il 38% in attacco e un muro.

CATERINA BOSETTI: Un’estate di polemiche e alla prima di campionato arriva una bella prestazione. Il 60% in ricezione era quello che sarebbe servito all’Italia, in alcuni frangenti, i 10 punti in attacco che spingono in alto Novara con il 37% di positività.

Photo LiveMedia/Valerio Origo