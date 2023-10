VIDEO MotoGP, GP Thailandia 2023: highlights e sintesi gara. Martin davanti a Bagnaia, penalizzato Binder

Jorge Martin rosicchia altri cinque punticini a Pecco Bagnaia. Lo spagnolo della Ducati Pramac, dopo il successo nella Sprint Race, si porta a casa anche il vero e proprio Gp di Thailandia a Buriram, avanti al campione del mondo e a Brad Binder su KTM. Un ordine d’arrivo cambiato al termine della gara, poiché il sudafricano ha pizzicato il verde nell’ultimo giro, venendo penalizzato e retrocesso alle spalle di Bagnaia.

Una gara in cui Martinator ha provato a fare ritmo sin dalla prima curva, provando subito a fare la differenza. Dietro invece rinviene Binder, che sa di avere un gran ritmo e si ‘affretta’ nel superare gli avversari e mettersi in scia dell’iberico. Intanto Bagnaia fa il suo ritmo, da brava formichina, ritrovandosi terzo anche per la caduta di Alex Marquez.

Piano piano il campione del mondo si fa sotto, mentre Binder riesce a mettere il naso avanti per qualche giro. Ma a poche tornate dal termine arriva il nuovo attacco di Martin, che si mette avanti a tutti; Bagnaia prova il doppio sorpasso disperato nel penultimo giro che sarebbe entrato nell’antologia della MotoGp, ma non riesce nell’intento. Martin torna a vincere, Bagnaia limita i danni grazie anche all’errore di Binder.

MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI THAILANDIA





Foto: LaPresse