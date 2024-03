Il video dell’incidente tra Bagnaia e Marquez: a terra dopo un contatto a Portimao

Francesco Bagnaia e Marc Marquez si sono resi protagonisti di un contatto che ha portato alla caduta di entrambi quando mancavano tre giri al termine del GP del Portogallo, seconda tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Portimao. Il centauro italiano occupava la quinta posizione dopo aver subito il sorpasso da parte di Pedro Acosta ed era tallonato dal centauro spagnolo, che ha deciso di attaccare di forza all’interno.

Il centauro iberico ha operato il sorpasso, ma il piemontese ha tentato la contromossa con l’incrocio di traiettoria. Il centauro della Ducati ufficiale ha però toccato l’avversario ed entrambi sono rotolati nella ghiaia. Il ribattezzato Pecco ha terminato in quel frangente la propria prova, l’alfiere della Ducati del Team Gresini è tornato in pista e ha chiuso al sedicesimo posto (senza guadagnare punti). Si tratta di uno zero pesantissimo per entrambi, anche perché Jorge Martin ha vinto e ha allungato di forza in testa alla classifica generale.

Il contatto tra Bagnaia e Marquez verrà probabilmente catalogato come un incidente di gara. Entrambi i piloti sono però stati probabilmente troppo aggressivi in quella che era una lotta “soltanto” per il quinto posto alla seconda gara di campionato (erano in palio undici punti, contro i nove previsti per la sesta piazza), che poi sarebbe diventato quarto (13 punti) visto il ritiro all’ultimo giro di Maverick Vinales. Di seguito il VIDEO del contatto tra Bagnaia e Marquez nel GP del Portogallo.