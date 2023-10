Vela, Campionati Italiani 2023: si conclude l’evento, decretati tutti i campioni nazionali

È terminata poco fa ad Ancona l’ultima giornata dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023 di vela. Quest’oggi il tempo non è stato di certo favorevole per via del poco vento e sono riusciti a scendere in acqua soltanto gli atleti del 49er e del 49erFX. In tutte le altre gare si sono tenuti i risultati ottenuti fino a ieri per decretare i vari vincitori dei titoli nazionali.

Nel 49er il titolo è andato a Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò, che dopo 14 prove totali si sono imposti davanti a Tobia Torroni e Lorenzo Pezzilli, secondi, e Federico e Riccardo Figlia di Granara, terzi. Nel 49erFX, invece, hanno trionfato Alexandra Stalder e Silvia Speri, davanti a Sofia Giunchiglia/Giulia Schio e Carlotta Omari/Sveva Carraro.

Nel 470 misto hanno vinto il titolo Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini: i due azzurri hanno disputato delle ottime regate nel corso di questi Campionati Italiani e hanno così chiuso al primo posto, precedendo Elena Berta/Bruno Festo, secondi, e Benedetta Di Salle/Alessio Bellico, terzi.

Nel Formula Kite maschile ha conquistato il successo il campione europeo in carica Riccardo Pianosi. Secondo Lorenzo Boschetti e terzo Flavio Marx. Nel Formula Kite femminile, invece, si è imposta Sofia Tomasoni davanti a Tiana Laporte e Gaia Falco.

Nell’iQFoil maschile è stato Nicolò Renna a vincere il titolo italiano. Sul podio con il classe 2001 sono saliti Luca Di Tomassi, secondo, e Leonardo Tomasini, terzo. Per quanto riguarda invece la gara femminile, la vittoria è andata a Marta Maggetti, che si è imposta davanti a Giorgia Speciale e Carola Colasanto.

Nell’ILCA 7 maschile ha conquistato il trofeo di campione italiano Dimitri Peroni. Dietro di lui si sono presi rispettivamente il secondo e terzo posto Lorenzo Brando Chiavarini e Attilio Borio. Infine, nell’ILCA 6 femminile è arrivato il successo di Chiara Benini Floriani, che ha concluso la gara davanti a Carolina Albano, seconda, e Matilde Talluri, terza.

Foto: Pagina FB FIV