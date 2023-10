Valentino Rossi sul suo futuro: “Il prossimo anno sarò nel GTWC, ma il mio sogno è Le Mans”

Valentino Rossi concluderà la sua seconda stagione sulle quattro ruote a fine mese. A questo punto tutta l’attenzione si è concentrata su ciò che farà il “Dottore” nel 2024, dato che il nativo di Tavullia non sembra avere la minima intenzione di fermarsi e, anzi, è pronto per nuove sfide.

La conferma arriva direttamente dalle sue parole riportate da Crash.net: “Credo che il programma per il prossimo anno non sia ancora definito ma continuerò sicuramente a gareggiare nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Se continuerò a gareggiare nella Sprint Cup? Penso che il discorso sia ancora aperto.”

Il nove volte campione del mondo nel Motomondiale, prosegue nel suo racconto: “L’anno prossimo inizierò sicuramente in GT3 e non con una hypercar. Io però voglio guidare una GT3 a Le Mans! La domanda vera e propria, però, è se guiderò l’intero campionato FIA WEC. Io voglio assolutamente restare nel GT World Challenge Europe, che mi piace molto. Il resto del programma è solamente una questione di quanto tempo avrò a disposizione.”

Il GT World Challenge Europe ha confermato un campionato da 16 appuntamenti per il prossimo anno. L’obiettivo di Valentino Rossi, come da lui stesso dichiarato, resta quello di correre nella 24 Ore di Le Mans. La corsa più celebre del mondo avrà nei propri ranghi anche il “Dottore”? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Per certo, invece, non prenderà parte alla 24 Ore del Nurburgring perché, insiste, che ottenere la licenza sia problematico. “Penso che sarà difficile perché non ho abbastanza tempo per farla, inoltre dovrei guidare una macchina piccola e non mi piacciono i veicoli di scarsa potenza.”

Foto: LaPresse