United Cup 2024: i tennisti iscritti squadra per squadra. In palio quasi i punti di un 1000…

Nuovo look per la United Cup 2024 di tennis: tante variazioni rispetto all’edizione dello scorso anno per la competizione che aprirà la nuova stagione e si disputerà dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, con la finale che precederà di una settimana il via degli Australian Open, previsto domenica 14 gennaio.

Scendono da tre a due le città che ospiteranno l’evento: si giocherà a Sydney e Perth (lo scorso anno c’era anche Brisbane), e ciascuna città ospiterà nove squadre, tre in più rispetto al 2023. Diciotto Paesi si contenderanno la vittoria ed ogni squadra sarà composta da un massimo di tre uomini e tre donne.

I Paesi verranno sorteggiati in sei gironi da tre e si sfideranno in un round robin: ogni incontro sarà determinato in una sessione ed includerà un incontro di singolare maschile ed uno femminile con i giocatori di singolare numero 1 in classifica, seguiti da un incontro di doppio misto.

Perth ospiterà la prima giornata della United Cup venerdì 29 dicembre, mentre la fase a gironi a Sydney inizierà sabato 30 dicembre: le vincitrici dei gironi in ciascuna città avanzeranno ai quarti di finale, ed un posto nei quarti di finale in ciascuna città verrà assegnato al miglior secondo classificato di quella città.

I vincitori accederanno alle semifinali ed alla finale a Sydney, che si giocheranno il 6 e 7 gennaio. Nel complesso si potranno acquisire al massimo 500 punti per la classifica ATP e 500 per il ranking WTA. Il sorteggio ufficiale di lunedì 23 ottobre rivelerà dove ogni Nazione inizierà la propria stagione.

Le iscrizioni si chiuderanno oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 23.00 italiane e definiranno la qualificazione delle prime 16 squadre. Le restanti due squadre verranno decise il 20 novembre e completeranno così il quadro delle 18 partecipanti alla United Cup 2024. Di seguito l’elenco degli iscritti.

GLI ISCRITTI ALLA UNITED CUP 2024 (CHIUSURA ALLE 23.00)

Francia: Garcia, Roger-Vasselin, Mannarino, Gracheva

Lettonia: Ostapenko

Italia: Paolini, Sonego

Spagna: Bautista Agut, Davidovich Fokina, Sorribes Tormo

Argentina: Etcheverry, Podoroska

Paesi Bassi: Koolhof, Schuurs, Griekspoor, Rus

Stati Uniti: Ram, Krawczyk, Dolehide, Pegula, Fritz

Gran Bretagna: Skupski, Evans, Boulter, Norrie

Polonia: Świątek, Piter, Zieliński, Hurkacz

Cina: Qinwen Zheng, Zhizhen Zhang

Repubblica Ceca: Lehečka, Vondroušová

Germania: Maria, Zverev, Kerber

Croazia: Dodig, Vekić, Ćorić

Grecia: Tsitsipas, Sakkari

Norvegia: Ruud

Giappone: Osaka, Nishioka

Canada: Auger-Aliassime, Fernandez

Brasile: Haddad Maia

Foto: LaPresse