Triathlon, World Cup Tangier 2023: su distanza sprint 13Â° Nicola Azzano e 16ma Ilaria Zane

Si è disputata la tappa della World Triathlon Cup 2023 di Tangier, in Marocco: nelle gare su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, erano presenti due azzurri, ovvero Nicola Azzano, 13° tra gli uomini, ed Ilaria Zane, 16ma tra le donne.

Nella gara maschile si è imposto il transalpino Pierre Le Corre, primo in 53:55, davanti all’iberico David Cantero Del Campo, secondo in 54:08, a 13″, mentre sul gradino più basso del podio è salito il norvegese Vetle Bergsvik Thorn, terzo in 54:18, a 23″. Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) si è classificato 13° in 54:51, a 56″.

Nella prova femminile a trionfare è stata la tedesca Lisa Tertsch, vittoriosa in 58:46, davanti all’iberica Noelia Juan, seconda in 58:58, con un ritardo di 12″, ed alla svedese Tilda Månsson, terza in 59:02, a 16″. Ilaria Zane (Overcome) è giunta all’arrivo al 16° posto in 1:00:09, a 1’23”.

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Pierre Le Corre 1990 FRA 1 00:53:55 00:10:18 00:01:00 00:27:42 00:00:22 00:14:33

2 David Cantero Del Campo 2003 ESP 16 00:54:08 00:10:15 00:00:52 00:27:55 00:00:25 00:14:41

3 Vetle Bergsvik Thorn 1999 NOR 8 00:54:18 00:10:20 00:00:54 00:27:48 00:00:25 00:14:51

4 Harry Leleu 1996 GBR 41 00:54:26 00:10:23 00:00:49 00:27:51 00:00:25 00:14:58

5 Louis Vitiello 1998 FRA 53 00:54:28 00:10:14 00:00:49 00:27:58 00:00:23 00:15:04

6 Valentin Morlec 1999 FRA 37 00:54:28 00:10:09 00:00:52 00:28:00 00:00:23 00:15:04

7 Jamie Riddle 2000 RSA 25 00:54:32 00:09:59 00:00:49 00:28:15 00:00:27 00:15:02

8 Mitch Kolkman 2002 NED 31 00:54:34 00:10:15 00:00:54 00:27:52 00:00:25 00:15:08

9 Tom Richard 1993 FRA 5 00:54:38 00:10:24 00:00:58 00:27:39 00:00:22 00:15:15

10 Richard Murray 1989 NED 6 00:54:40 00:10:47 00:00:50 00:28:01 00:00:20 00:14:42

13 Nicola Azzano 1997 ITA 18 00:54:51 00:10:22 00:00:53 00:27:47 00:00:24 00:15:25

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Lisa Tertsch 1998 GER 1 00:58:46 00:10:19 00:00:53 00:30:38 00:00:24 00:16:32

2 Noelia Juan 1996 ESP 5 00:58:58 00:10:40 00:00:51 00:30:21 00:00:22 00:16:44

3 Tilda Månsson 2004 SWE 25 00:59:02 00:10:28 00:01:00 00:30:28 00:00:26 00:16:40

4 Jolien Vermeylen 1994 BEL 4 00:59:04 00:10:12 00:00:57 00:30:44 00:00:25 00:16:46

5 Rachel Klamer 1990 NED 3 00:59:09 00:10:24 00:00:59 00:30:30 00:00:26 00:16:50

6 Claire Michel 1988 BEL 12 00:59:11 00:10:27 00:00:57 00:30:27 00:00:28 00:16:52

7 Vicky Holland 1986 GBR 62 00:59:17 00:10:26 00:00:58 00:30:30 00:00:26 00:16:57

8 Zsanett Kuttor-Bragmayer 1994 HUN 6 00:59:19 00:10:08 00:00:52 00:30:17 00:00:30 00:17:32

9 Cecilia Santamaria Surroca 1997 ESP 26 00:59:25 00:10:21 00:01:01 00:30:30 00:00:24 00:17:09

10 Mathilde Gautier 1995 FRA 9 00:59:32 00:10:03 00:00:58 00:30:16 00:00:24 00:17:51

16 Ilaria Zane 1992 ITA 8 01:00:09 00:10:23 00:00:54 00:30:36 00:00:29 00:17:47

Foto: comunicato stampa FITRI