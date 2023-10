Triathlon, World Cup Chengdu 2023: trionfa Bianca Seregni, terza Ilaria Zane su distanza olimpica!

Si tinge d’azzurro la prima delle due tappe della World Cup 2023 di triathlon in programma nel fine settimana: a Chengdu (Cina), su distanza olimpica, trionfa Bianca Seregni, accreditata al via del numero 1, mentre Ilaria Zane, partita col 5, sale sul gradino più basso del podio. Non c’erano azzurri al via della gara maschile.

Dopo aver dominato la frazione di nuoto (1500 metri) ed essere stata ripresa dalle inseguitrici nella parte dedicata al ciclismo (40 km), Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) si è scatenata nel segmento di corsa (10 km), trionfando in solitaria con il crono di 1:56:51.

Chiude alla piazza d’onore, con il tempo di 1:57:17, la belga Claire Michel, la quale paga un ritardo di 26″ al traguardo, mentre sale sul gradino più basso del podio, con il crono di 1:57:36, l’altra azzurra in gara, Ilaria Zane (Overcome), staccata di 45″ dalla connazionale e di 19″ dal secondo posto.

Nella gara maschile, prima della presenza di italiani al via, a vincere è il tedesco Tim Hellwig con il tempo di 1:44:15, il quale precede il messicano Aram Michell Peñaflor Moysen, secondo in 1:44:21, a 7″, che batte in volata l’azero Rostislav Pevtsov, accreditato dello stesso crono del centramericano.

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10)

1 Bianca Seregni #1 ITA 01:56:51

2 Claire Michel #6 BEL 01:57:17 +00:00:26

3 Ilaria Zane #5 ITA 01:57:36 +00:00:45

4 Xinyu Lin #12 CHN 01:57:58 +00:01:07

5 Tereza Zimovjanova #25 CZE 01:58:32 +00:01:41

6 Sinem Francisca Tous Servera #8 TUR 01:58:44 +00:01:53

7 Erika Ackerlund #4 USA 01:58:50 +00:01:59

8 Zsófia Kovács #22 HUN 01:58:55 +00:02:04

9 Ivana Kuriackova #10 SVK 01:59:12 +00:02:21

10 Paulina Klimas #19 POL 01:59:15 +00:02:24

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10)

1 Tim Hellwig #1 GER 01:44:15

2 Aram Michell Peñaflor Moysen #14 MEX 01:44:21 +00:00:07

3 Rostislav Pevtsov #17 AZE 01:44:21 +00:00:07

4 Bence Bicsák #3 HUN 01:44:22 +00:00:08

5 Makoto Odakura #7 JPN 01:44:23 +00:00:09

6 Darr Smith #18 USA 01:44:24 +00:00:10

7 Luke Willian #15 AUS 01:44:31 +00:00:17

8 Martin Sobey #12 CAN 01:44:33 +00:00:19

9 Dylan McCullough #10 NZL 01:44:40 +00:00:26

10 Gábor Faldum #6 HUN 01:44:46 +00:00:32

Foto: comunicato stampa FITRI