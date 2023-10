Triathlon, World Cup Brasilia 2023: trionfo di Alice Betto, settima Verena Steinhauser!

Nuovo successo per la Nazionale italiana di triathlon, che a poco più di 24 ore di distanza dalla vittoria di Bianca Seregni a Chengdu (Cina), registra l’affermazione di Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) nella gara femminile su distanza olimpica della tappa della World Cup 2023 di Brasilia (Brasile), nella quale si classifica settima l’altra azzurra in gara, Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro).

Vittoria in solitaria per Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), che completa 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa con il crono di 2:00:05, battendo la statunitense Katie Zaferes, alla piazza d’onore in 2:00:15, a 9″, e la messicana Rosa Maria Tapia Vidal, sul gradino più basso del podio in 2:00:27, a 21″.

Più staccate le altre contendenti: quarta la ceca Petra Kurikova in 2:00:46, a 40″, quinta la spagnola Miriam Casillas García in 2:01:03, a 58″, la quale brucia l’ecuadoregna Elizabeth Bravo, sesta in 2:01:04, a 58″. Oltre il minuto di ritardo l’altra azzurra in gara, Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), settima in 2:01:20, a 1’15”.

Completano la top ten la slovacca Zuzana Michalickova, ottava in 2:01:35, a 1’30”, la spagnola Anna Godoy Contreras, nona in 2:01:49, a 1’44”, e la canadese Emy Legault, decima in 2:02:05, a 1’59”. Oltre i due minuti di distacco tutte le altre contendenti.

ORDINE D’ARRIVO (TOP TEN)

1 Alice Betto 02:00:05

2 Katie Zaferes 02:00:15 + 00:00:09

3 Rosa Maria Tapia Vidal 02:00:27 + 00:00:21

4 Petra Kurikova 02:00:46 + 00:00:40

5 Miriam Casillas García 02:01:03 + 00:00:58

6 Elizabeth Bravo 02:01:04 + 00:00:58

7 Verena Steinhauser 02:01:20 + 00:01:15

8 Zuzana Michalickova 02:01:35 + 00:01:30

9 Anna Godoy Contreras 02:01:49 + 00:01:44

10 Emy Legault 02:02:05 + 00:01:59

L’ARRIVO DI ALICE BETTO

IL POST DI WORLD TRIATHLON

Foto: LaPresse