Triathlon, i convocati dell’Italia per le ultime tre tappe stagionali della World Cup

Archiviato lo splendido fine settimana che ha portato le vittorie in World Cup di Bianca Seregni a Chengdu ed Alice Betto a Brasilia, entrambe su distanza olimpica, l’Italia del triathlon si prepara alle ultime tappe dell’annata, con tre eventi in programma dopo la cancellazione delle gare di Montevideo, in Uruguay, su distanza olimpica, che avrebbero dovuto chiudere la stagione 2023 del circuito.

Si prosegue sabato prossimo, 21 ottobre, a Tongyeong, in Corea del Sud, dove si gareggerà su distanza sprint, con un solo azzurro al via, ovvero Nicola Azzano, costretto al ritiro a Brasilia e voglioso di rivalsa. La gara successiva si terrà sabato 28 ottobre a Miyazaki, in Giappone, dove si tornerà in gara su distanza olimpica, con la Nazionale azzurra che schiererà Nicola Azzano, Gianluca Pozzatti, Ilaria Zane, Bianca Seregni ed Alice Betto.

La chiusura stagionale, a questo punto, andrà in scena domenica 12 novembre a Vina del Mar, in Cile, su distanza sprint, con l’Italia che sarà rappresentata da Alessio Crociani, Samuele Angelini, Gianluca Pozzatti, Angelica Prestia, Beatrice Mallozzi e Verena Steinhauser. Va ricordato che tutte queste gare mettono in palio punti utili per il ranking olimpico.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

21 ottobre – Tongyeong (Corea del Sud) (distanza sprint)

Nicola Azzano

28 ottobre – Miyazaki (Giappone) (distanza olimpica)

Nicola Azzano

Gianluca Pozzatti

Ilaria Zane

Bianca Seregni

Alice Betto

12 novembre – Vina del Mar (Cile) (distanza sprint)

Alessio Crociani

Samuele Angelini

Gianluca Pozzatti

Angelica Prestia

Beatrice Mallozzi

Verena Steinhauser

Foto: LaPresse