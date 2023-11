Triathlon, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa stagionale della World Cup a Vina del Mar

Dopo la terza vittoria stagionale in World Cup di Bianca Seregni, ottenuta a Miyazaki, ancora una volta su distanza olimpica, l’Italia del triathlon si appresta ad affrontare l’ultima tappa del 2023, che andrà in scena domenica 12 novembre a Vina del Mar, in Cile, su distanza sprint.

L’Italia sarà rappresentata da Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (707), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Angelica Prestia (C.S. Esercito- Raschiani Triathlon Team) e Myral Greco (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma).

Gli atleti percorreranno un giro unico di 750 metri a nuoto, tre da 6 km di ciclismo e due da 2.5 km di corsa: la gara femminile scatterà alle ore 13:45 italiane, mentre quella maschile partirà alle ore 15:30 italiane. Gli azzurri saranno supportati da Andrea Gabba, Coordinatore Sviluppo Italia.

Va ricordato che queste gare mettono in palio punti utili per il ranking olimpico: dopo l’aggiornamento delle classifiche successivo alle gare in Giappone, l’Italia qualificherebbe al momento due uomini e due donne, potendo così prendere parte anche alla staffetta mista.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

12 novembre – Vina del Mar (Cile) (distanza sprint)

Alessio Crociani

Gianluca Pozzatti

Angelica Prestia

Beatrice Mallozzi

Myral Greco

Foto: LaPresse