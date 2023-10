Triathlon, World Cup Miyazaki 2023: Bianca Seregni cala il tris su distanza olimpica! Quarta Alice Betto

Terza vittoria nella World Cup 2023 di triathlon per Bianca Seregni: l’azzurra, dopo i trionfi di Weihai e Chengdu, si impone anche a Miyazaki (Giappone), ancora su distanza olimpica, nella gara in cui Alice Betto chiude quarta, mentre Ilaria Zane si classifica 13ma. Nella prova maschile termina 26° Nicola Azzano, infine si piazza 35° Gianluca Pozzatti.

Nella prova femminile consueto dominio di Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) nella frazione di nuoto (1500 metri), salvo poi essere ripresa dalle inseguitrici nella parte dedicata al ciclismo (40 km), con l’azzurra che si scatena nel segmento di corsa (10 km), trionfando in solitaria con il crono di 1:59:43, unica atleta a scendere sotto il muro delle due ore di gara.

La piazza d’onore, con il tempo di 2:00:01, va alla statunitense Gwen Jorgensen, autrice di una gran rimonta nell’ultimo giro di corsa, la quale però paga dall’azzurra un ritardo di 18″ al traguardo, infine sale sul gradino più basso del podio, con il crono di 2:00:11 ed un distacco di 27″, la lussemburghese Jeanne Lehair.

Quarta piazza per Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), a lungo in lotta per il podio ma beffata nel finale dalla rimonta della statunitense Gwen Jorgensen, che chiude ai piedi del podio in 2:00:19, a 36″, infine si classifica 13ma Ilaria Zane (Overcome) con il tempo di 2:02:22 ed un ritardo di 2’39”.

Nella gara maschile a vincere è il britannico Hugo Milner con il tempo di 1:47:46, il quale stacca nel finale il neozelandese Dylan McCullough, secondo in 1:47:50, attardato di 4″, infine sale sul podio il tedesco Lasse Nygaard Priester, terzo con il crono di 1:47:59, staccato di 13″.

Non riescono ad essere protagonisti, invece, i due italiani al via: Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) chiude 26° con il tempo di 1:49:58 ed un distacco di 2’12”, mentre Gianluca Pozzatti (707) si classifica 35° con il crono di 1:50:48 ed un ritardo di 3’02”.

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Bianca Seregni #4 ITA 01:59:43

2 Gwen Jorgensen #8 USA 02:00:01 +00:00:18

3 Jeanne Lehair #2 LUX 02:00:10 +00:00:27

4 Alice Betto #11 ITA 02:00:19 +00:00:36

5 Xinyu Lin #10 CHN 02:00:42 +00:00:59

6 Kira Hedgeland #23 AUS 02:00:57 +00:01:14

7 Cecilia Santamaria Surroca #22 ESP 02:01:03 +00:01:20

8 Claire Michel #6 BEL 02:01:11 +00:01:28

9 Sophie Linn #14 AUS 02:01:22 +00:01:39

10 Yuko Takahashi #3 JPN 02:01:39 +00:01:56

13 Ilaria Zane #5 ITA 02:02:22 +00:02:39

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Hugo Milner #57 GBR 01:47:46

2 Dylan McCullough #15 NZL 01:47:50 +00:00:04

3 Lasse Nygaard Priester #6 GER 01:47:59 +00:00:13

4 Tyler Mislawchuk #4 CAN 01:48:03 +00:00:17

5 Ricardo Batista #5 POR 01:48:04 +00:00:18

6 Brandon Copeland #30 AUS 01:48:14 +00:00:28

7 Valentin Morlec #43 FRA 01:48:18 +00:00:32

8 Jonas Schomburg #2 GER 01:48:23 +00:00:37

9 Márk Dévay #9 HUN 01:48:29 +00:00:43

10 Max Stapley #37 GBR 01:48:31 +00:00:45

26 Nicola Azzano #35 ITA 01:49:58 +00:02:12

35 Gianluca Pozzatti #17 ITA 01:50:48 +00:03:02

Foto: comunicato stampa FITRI