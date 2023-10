Tennis, Puppo incantato da Sinner: “Ha stritolato Medvedev. Lo stile Agassi e la somiglianza con Wawrinka”

Siamo reduci da un week-end eccezionale nel quale Jannik Sinner ha dominato in lungo e in largo il torneo di Vienna, lanciandosi verso un finale di stagione che può rivelarsi ancor più ricco di emozioni. Sull’azzurro si è espresso durante la trasmissione Sport&Go2u sul canale Youtube di OA Sport Dario Puppo.

Sul match tra l’azzurro e Medvedev: “Quello che ho notato è che ha provato il serve & volley e poi ha deciso di metterla sul ritmo. Andando anche a sbagliare alcuni colpi al volo, ha provato a giocare in stile Agassi, non facendo respirare un giocatore che di solito non fa respirare il proprio avversario. Son rimasto allibito. Sinner voleva proprio ‘stritolarlo’ “.

Sul livello di gioco dell’altoatesino: “Alla risposta di Sinner e al rovescio cosa vogliamo dire? Adesso ha migliorato anche il dritto, alzando la traiettoria nonostante quel ritmo. Se riesce a fare anche quello l’avversario non sa più che aspettarsi”.

I miglioramenti: “Il suo processo di crescita poteva essere accelerato se avesse realizzato quel match point agli US Open l’anno scorso contro Alcaraz. Ma forse è meglio così, perché ora arriva più pronto anche fisicamente. Prima aveva qualche tentennamento su cosa fare e magari arriva in ritardo e sbagliava. Adesso ha una rapidità e una risolutezza nel fare le cose anche nei punti che contano. Questa cosa è successa in poche settimane”.

Un tennista che può somigliargli: “Un paragone possibile è quello con Wawrinka, che è uno di quelli che ha battuto di più Djokovic nel suo miglior momento. Dritto e rovescio lungolinea”.

Quali progressi per Jannik? Forse a livello fisico per gli Slam? “Sinner negli Slam in questa stagione ha perso sempre al quinto set, in maniera rocambolesca al Roland Garros, con Zverev agli US Open una partita incredibile, con Tsitsipas ha rimontato e poi ha perso. Deve ancora migliorare fisicamente, ma sta andando dalla parte dei campioni e gli altri lo guardano con un’aria un po’ diversa”.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer