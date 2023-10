Tennis, Panatta scherza su Sinner: "È fortissimo, ma lasciatemi campa'..."

Il paragone con i numeri e le gesta del passato è sempre dietro l’angolo: Jannik Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano in quanto a successi e piazzamenti in classifica ATP, anche in relazione alla precocità con cui questi vengono raggiunti ed i confronti sono molteplici.

Grazie al successo conquistato ieri nel torneo ATP 500 di Vienna, Jannik Sinner ha vinto il 10° torneo in carriera sul circuito ATP a 22 anni: già eguagliato il record di Adriano Panatta, al quale ieri sera è stata chiesta una considerazione su questa statistica.

Adriano Panatta, scherzando, all’ennesima domanda su Sinner, che ha eguagliato e probabilmente supererà il suo record, ha detto testualmente alla Domenica Sportiva: “Spero che il prossimo torneo lo vinca già domani, così mi supera e non mi chiamate più. È fortissimo, vincerà tanto, però a me lasciatemi campa’…“.

Foto: LaPresse