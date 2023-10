Tennis, Novak Djokovic si lamenta per le palline usate nel circuito ATP: “Vengono cambiate troppo spesso”

Anche Novak Djokovic si accoda alle polemiche sulle palline utilizzate nel circuito ATP. Dopo una discussione con il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, il numero 1 al mondo ha dichiarato di essere preoccupato per la mancanza di regolarità nell’usare le stesse palline in tornei vicini tra loro.

“Non sono stato nel circuito per un po’ di tempo – ha affermato il serbo, che tornerà in campo settimana prossima per il Masters 1000 di Parigi-Bercy –, ma ho letto i commenti di molti giocatori. Korda, con cui mi sono allenato, mi ha detto che da cinque settimane gioca sempre con palline diverse. Ciò di cui ci lamentiamo è la mancanza di regolarità, che può causare problemi ai polsi, ai gomiti e alle spalle”.

Djokovic ha poi aggiunto: “La qualità è relativa, ogni giocatore ha le sue preferenze in base al proprio stile e alla superficie su cui gioca. Spero che ci siano delle riunioni per discutere delle possibili soluzioni. Sarebbe ideale avere una costante nell’uso delle palline, ad esempio giocare sempre con lo stesso tipo prima di Roland Garros. Ci sono molti fattori da considerare in questa decisione, comprese le marche e gli organizzatori dei tornei. Come giocatori, il nostro obiettivo principale è prevenire infortuni”.

Foto: LaPresse