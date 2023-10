Tennis, Lorenzo Sonego va ko con Nicolas Jarry nell’ATP di Shanghai: il cileno si impone in due set

Stavolta Lorenzo Sonego non riesce nel miracolo di Bologna. Il tennista torinese esce di scena al terzo turno del Masters1000 di Shanghai, con Nicolas Jarry che si impone con il punteggio di 7-6 6-2 e conquistando la prima vittoria in uno scontro diretto. Una partita giocata magistralmente dal cileno, numero 22 al mondo, che affronterà Diego Schwartzman, capace di sconfiggere Taylor Fritz, agli ottavi.

Il primo set è una lunga partita a scacchi. I game sono sì combattuti, ma con le occasioni che faticano ad arrivare. Ci vogliono nove giochi per il primo spiraglio della partita, che si procura il cileno con un drittone in diagonale, ma Sonego se la cava con un ace. Lorenzo ci mette anche un recupero meraviglioso a inizio undicesimo gioco per provare a scardinare Jarry, che però oggi ha il servizio in palla. Si va al meritato tiebreak, con un minibreak a testa nei primi tre scambi, ma poi il sudamericano si procura palle set con uno smash e una ingenuità di Sonego: svanita la prima, la seconda è quella buona con un errore in palleggio di Lorenzo.

Che ne risente sotto il profilo morale. Tre giochi abbastanza tranquilli, ma poi Jarry si mette il coltello tra i denti e con una gran risposta e una chiusura a rete mette l’azzurro in un angolo. Che riesce a salvarsi una volta, ma non la seconda, abdicando su un rovescio lungolinea da applausi. Con la forza della disperazione Sonego ci prova, guadagnandosi anche una palla break nel gioco successivo ma il cileno serve benissimo quando conta; volando su una nuvola, Jarry si procura quattro palle match sul servizio di Lorenzo, l’ultima è quella che fa chiudere i conti.

28 vincenti da parte del cileno, gran numero a raffronto dei 15 errori, mentre Sonego colleziona un appena sufficiente 9-8. Il cileno mette poche prime (59%), ma vince l’86% degli stessi (31/36), offrendo solo una misera possibilità di break all’azzurro durante la sfida.

