Tennis, Adrian Mannarino: “Olimpiadi? Incredibili, ma senza chance di vincere una medaglia partecipare è ridicolo”

Adrian Mannarino ci va giù pesantissimo sulle Olimpiadi del 2024. Com’è noto, la rassegna a cinque cerchi si terrà sulla terra rossa del Roland Garros, cioè la stessa che, una volta all’anno, ospita il secondo torneo del Grande Slam. Ma questo al transalpino non sta propriamente bene, perché lui è specialista del veloce.

Così il veterano francese a L’Equipe: “Le Olimpiadi mi paiono incredibili, ma partecipare senza la speranza di vincere una medaglia è ridicolo. Si giocherà sulla terra battuta, quindi non avrò possibilità di medaglia. Non dico di non tenerci di partecipare, ma ho dimostrato per tutta la mia carriera che non ho chance di andare a medaglia sulla terra. Stare qui non è parte del mio carattere. Al Roland Garros ho passato tre volte il primo turno, ma al terzo non ci sono mai arrivato. Gioco come un top 30 sul veloce e come un top 90 sulla terra battuta“.

Il discorso sembrerebbe poco pratico, ma in realtà assume un’importanza enorme nel momento in cui si va a leggere la classifica ATP. Mannarino, infatti, è il numero 1 di Francia: questo significa che, con il numero 25 di cui sarà in possesso da domani, è perfettamente in grado di giocare il torneo olimpico, al quale accedono i primi 4 di ciascun Paese qualora essi siano compresi tra i primi 56 disponibili (fatte salve le situazioni di più di 4 tennisti entro questo rango, cosa che fa “scalare” la graduatoria a cinque cerchi).

Mannarino avrebbe potuto partecipare nel 2021, ma si è ritrovato con i postumi di un infortunio subito a Wimbledon nel primo turno contro Roger Federer, in una delle ultime partite dello svizzero ai Championships; si sarebbe dovuto giocare il quinto set.

Foto: LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI – LivePhotoSport.it