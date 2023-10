ATP Parigi-Bercy 2023: Matteo Arnaldi rende noto il motivo del forfait

Matteo Arnaldi ha ufficializzato le ragioni del proprio forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy, nel quale era entrato di diritto in tabellone principale e nel quale avrebbe dovuto affrontare Stan Wawrinka al primo turno. Lo svizzero giocherà invece contro Dominic Thiem, con l’austriaco che è passato dalle qualificazioni per tornare in un torneo che non affronta dal 2019 e che lo vide in semifinale nel 2018.

Il post su Instagram del sanremese è molto semplice: “Sfortunatamente ho dovuto ritirarmi da Parigi-Bercy per un problema familiare. Grazie a tutti per i messaggi di supporto che abbiamo ricevuto. Prenderò del tempo per riposarmi e poi io e il mio team ci prepareremo per la fine della stagione al meglio, per giocare per l’Italia ancora una volta in Coppa Davis. Grazie a tutti“.

Del resto, con Metz e Sofia che non cambieranno la situazione se non in maniera risibile per molte ragioni, Arnaldi ha ormai l’ultimo appuntamento dell’anno come obiettivo principale. Il ventiduenne esploso quest’anno si è ormai infatti guadagnato i galloni di risorsa su cui Filippo Volandri può contare.

L’appuntamento con i grandi tornei è solo rinviato per lui: Davis a parte, a gennaio ci saranno gli Australian Open e poi verrà la prima vera stagione sul circuito ATP, con altre possibilità di salire in classifica e, perché no, puntare alla testa di serie al Roland Garros (realisticamente parlando).

