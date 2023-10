Taekwondo, Croazia Open: l’Italia raccoglie quattro podi a Zagabria

Un fine settimana proficuo. Il taekwondo italiano torna da Zagabria, dove si è tenuta la 27esima edizione del Croazia Open, con ben quattro podi all’attivo nella categoria seniores. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Sui tatami balcanici, il dettaglio racconta di un oro, due argenti e un bronzo, oltre a 6 podi raccolti nella categoria juniores e addirittura 9 in quella cadetti.

Sul gradino più alto del podio si è installata Ilenia Elisabetta Matonti, che si è rivelata la più forte nella categoria di peso dei -53 kg, mentre al secondo posto sono arrivate sia Martina Corelli, nei -49 kg, sia Cristina Gaspa, nei -62 kg, con Antonio Falco che invece si è preso il bronzo nei -68 kg.

Risultati positivi quindi, in un torneo di classificazione G1, per chi sta piano piano prendendo confidenza con la ribalta internazionale cercando di costruirsi di volta in volta un ranking che poi lo porti a misurarsi nei grandi eventi.

Foto: FITA