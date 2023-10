Tabellone Coppa Italia 2023-2024: tutti gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale di Roma

La Coppa Italia 2023/2024 entra nella sua fase principale. Tra martedì e giovedì si disputeranno gli ottavi di finale della competizione nazionale, in cui inizieremo a vedere i primi scontri di Serie A. Spiccano infatti i match tra Bologna e Verona di martedì 31 ottobre, Udinese-Cagliari del primo di Novembre e Torino-Frosinone del giorno successivo.

Dagli ottavi di finale entreranno in gioco le otto big del nostro campionato, con l’Inter accreditata della prima testa di serie del tabellone in virtù del successo dello scorso anno avanti al Napoli. Gli ottavi si disputeranno tra il 5 dicembre e 3 gennaio. I quarti di finale si svolgeranno successivamente, nella settimana del 10 gennaio, per poi arrivare fino ad aprile per le semifinali, unico turno in cui si prevedono andata e ritorno fra il 3 e il 24 del mese. Finale invece il 15 maggio all’Olimpico di Roma.

SEDICESIMI DI FINALE (31 OTTOBRE-2 NOVEMBRE)

Bologna-Verona (1)

Lecce-Parma (2)

Sassuolo-Spezia (3)

Udinese-Cagliari (4)

Genoa-Reggiana (5)

Cremonese-Cittadella (6)

Salernitana-Sampdoria (7)

Torino-Frosinone (8)

OTTAVI DI FINALE (5 DICEMBRE-3 GENNAIO)

Inter-vincente incontro 1 (9)

Fiorentina-vincente incontro 2 (10)

Atalanta-vincente incontro 3 (11)

Milan-vincente incontro 4 (12)

Lazio-vincente incontro 5 (13)

Roma-vincente incontro 6 (14)

Juventus-vincente incontro 7 (15)

Napoli-vincente incontro 8 (16)

QUARTI DI FINALE (10 GENNAIO)

Vincente incontro 9-Vincente incontro 10 (17)

Vincente incontro 11-Vincente incontro 12 (18)

Vincente incontro 13-Vincente incontro 14 (19)

Vincente incontro 15-Vincente incontro 16 (20)

SEMIFINALI (3-24 APRILE)

Vincente incontro 17-Vincente incontro 18 (21)

Vincente incontro 19-Vincente incontro 20 (22)

FINALE (15 MAGGIO)

Vincente incontro 21-Vincente incontro 22

Foto: LaPresse