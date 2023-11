Tabellone Coppa Italia 2023-2024 dagli ottavi alla finale: accoppiamenti, calendario, programma, tv, streaming

Dopo gli ultimi due match disputati nella giornata odierna, si sono ufficialmente conclusi i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024 e, di conseguenza, è già tempo di pensare al prossimo turno. Gli ottavi di finale, infatti, non sono troppo distanti, dato che i primi match si disputeranno già nella prima settimana di dicembre.

Per i molteplici impegni delle squadre, tra coppe europee e Final 4 di Supercoppa Italiana ad inizio anno in Arabia Saudita, il turno sarà spalmato su diverse settimane, con gli ultimi match si dovrebbero disputare nei primi giorni di gennaio. Ad ogni modo la Lega Calcio deciderà di volta in volta giorno e orario dei match che non sono ancora stati fissati.

Come tradizione, dagli ottavi di finale, si inizia a fare davvero sul serio nella coppa nazionale, con le otto teste di serie che entrano in scena e, ufficialmente, si apre il tabellone tennistico che ci condurrà fino all’atto conclusivo che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Salvo ulteriori cambiamenti, la finale si disputerà in gara secca mercoledì 15 maggio, andando a consegnare la 77a edizione del trofeo.

Le partite valevoli per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024 saranno trasmessi in esclusiva da Mediaset che deciderà in base al palinsesto su quale canale trasmetterla (Canale 5 o Italia 1). In streaming si potranno seguire su Mediaset Infinity.

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA 2023-2024

Martedì 5 dicembre

Ore 21.00 Lazio-Genoa

Mercoledì 6 dicembre

Ore 21.00 Fiorentina-Parma

Martedì 19 dicembre

Ore 21.00 Napoli-Frosinone

Giovedì 20 dicembre

Ore 21.00 Inter-vincente Bologna

Orario e data da stabilire *3 gennaio – Atalanta-Sassuolo

Orario e data da stabilire *3 gennaio – Milan-Cagliari

Orario e data da stabilire *3 gennaio – Roma-Cremonese

Orario e data da stabilire *3 gennaio – Juventus-Salernitana

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 10 gennaio* ancora da stabilire

QUARTO DI FINALE #1 – vincente Inter-Bologna contro vincente Fiorentina-Parma

QUARTO DI FINALE #2 – vincente Atalanta-Sassuolo contro vincente Milan-Cagliari

QUARTO DI FINALE #3 – vincente Lazio-Genoa contro vincente Roma-Cremonese

QUARTO DI FINALE #4 – vincente Juventus-Salernitana contro vincente Napoli-Frosinone

SEMIFINALI COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 3 aprile*

SEMIFINALE #1 – vincente QUARTO DI FINALE #1-vincente QUARTO DI FINALE #2

SEMIFINALE #2 – vincente QUARTO DI FINALE #3-vincente QUARTO DI FINALE #4

Mercoledì 24 aprile*

SEMIFINALE #1 – vincente QUARTO DI FINALE #2-vincente QUARTO DI FINALE #1

SEMIFINALE #2 – vincente QUARTO DI FINALE #4-vincente QUARTO DI FINALE #3

FINALE COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 15 maggio

Ore 21.00 – vincente SEMIFINALE #1 contro vincente SEMIFINALE #2

Foto: LaPresse