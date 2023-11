Calcio, colpo del Frosinone in casa del Torino: ciociari agli ottavi di finale di Coppa Italia

Cala il sipario anche sull’ultimo atto dei sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. Dopo il match tra Sassuolo e Spezia, vinto dai neroverdi, il programma serale prevedeva la sfida tra il Torino di Ivan Juric e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, formazioni che in campionato sono a pari punti nella classifica di Serie A. A sorpresa passa il turno la squadra ciociara con il risultato di 1-2, maturato dopo 120′ di partita, ottenendo così la prima vittoria esterna della stagione. I gialloblù, agli ottavi, se la vedranno con il Napoli di Rudi Garcia al Maradona.

Come spesso succede, il Frosinone parte forte e dopo soli cinque minuti di gara trova la via della rete: Mazzitelli si inserisce in area, spostando di forza ma regolarmente un avversario, per servire Arijon Ibrahimovic, che con una conclusione a giro col destro centra l’angolino che vale il vantaggio e la prima rete in Italia del tedesco. Col passare dei minuti cresce anche la squadra di casa che, alla prima e vera occasione, pareggia i conti: angolo battuto da Rodriguez, sul pallone svetta Zima, il quale porta avanti la sua squadra. Torino che risulta pericoloso anche con Sanabria tre minuti dopo, sempre da una palla inattiva, questa volta però Cerofolini fa buona guardia in uno dei pochi pericoli occorsi.

Se la prima frazione di gioco non è stata scoppiettante, lo stesso si può dire della scialba fase iniziale della ripresa, dove entrambe le squadre non sono riuscite a esprimere tutte le rispettive qualità, più per demeriti propri che per meriti altrui. Con la giostra dei cambi, il match si rianima, alzandosi d’intensità, sebbene vere e proprie occasioni non vengano create. Nel finale del secondo tempo, il Torino prova a fare la voce grossa, andando vicino al gol del 2-1 con Pellegri, la cui potente conclusione viene respinta da Cerofolini all’82’. Recupero davvero emozionante con una chance per parte: al 93′ Gemello si oppone alla conclusione potente di Mazzitelli, poi è Cerofolini a salvare il risultato sul tiro di Vlasic.

L’andazzo degli ultimi minuti dei tempi regolamentari si protrae anche nei supplementari. Al 92′ Seck viene toccato da Monterisi in area di rigore, per Fourneau ci sono gli estremi per il penalty ma, dopo aver rivisto le immagini al monitor, revoca la decisione. Dopo la scampata paura, i ciociari si scuotono, prima andando vicino al gol con Soulé, poi trovando la zampata vincente con Reinier che, al 98′, viene servito alla perfezione da Kaio Jorge e, a tu per tu con Gemello, non fallisce con il destro. Il Torino reagisce e, sette minuti dopo, Karamoh centra un clamoroso incrocio dei pali dal limite dell’area di rigore. Negli ultimi 15′, il Frosinone fa buona guardia e, sfruttando gli spazi concessi dagli avversari, riesce a risultare pericoloso con Kaio Jorge e Oyono, prima di poter festeggiare la qualificazione scongiurando gli ultimi assalti granata.

Foto: Lapresse