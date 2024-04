Calcio, la Juventus vola in Finale di Coppa Italia! Non basta alla Lazio il 2-1 del ritorno

La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2023-2024 di calcio maschile. La squadra bianconera si è imposta in semifinale sulla Lazio con lo score complessivo di 3-2 nel doppio confronto, sfruttando al meglio la vittoria casalinga 2-0 dell’andata e archiviando la qualificazione per l’ultimo atto nonostante la sconfitta odierna in trasferta 2-1. In finale la banda di Massimiliano Allegri affronterà una tra Atalanta e Fiorentina.

Partenza a razzo dei padroni di casa biancocelesti, che sbloccano il match dopo 12 minuti con il gol di Castellanos (che sovrasta Alex Sandro battendo Perin con un bel colpo di testa) sul calcio d’angolo di Luis Alberto riaprendo completamente il discorso qualificazione. La Juventus prova a reagire, ma Mandas si supera e nega a Vlahovic la rete del pareggio al 23′. Quasi allo scadere del primo tempo è la Lazio ad avere l’occasione del 2-0, ma Castellanos si fa ipnotizzare da Perin. Si va dunque all’intervallo sul punteggio di 1-0.

Come nella prima frazione, gli uomini di Tudor partono meglio dei bianconeri e trovano il raddoppio al 49′ sempre con Castellanos, imbeccato alla perfezione da Felipe Anderson e capace di anticipare Bremer battendo poi Perin per la doppietta personale e soprattutto per il momentantaneo 2-0 che pareggia i conti con il risultato dell’andata. Allegri nel finale prova il tridente (dentro Milik e Yildiz al posto di McKennie e Vlahovic) e viene premiato immediatamente all’83’ dal gol del neoentrato Milik (reattivo sul tiro-cross di Weah), che regala di fatto la qualificazione alla Juventus.