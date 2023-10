Superbike, Alvaro Bautista: “Stagione buona ma non perfetta. Tra due settimane la wild card MotoGP in Malesia”

Alvaro Bautista, centrando una magica tripletta a Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna 2023, ha chiuso nel migliore dei modi un’annata trionfale conquistando il secondo titolo mondiale Superbike consecutivo con la Ducati. Il veterano iberico ha dominato il campionato e sarà il grande favorito anche nel 2024, pur con qualche variabile che potrebbe assottigliare la sua superiorità tecnica attuale.

“È stata una stagione davvero buona. Non perfetta, perché ho commesso alcuni errori, però questo è il miglior modo per concluderla. A Jerez, vincendo tre gare… Specialmente in gara-2 la battaglia con Toprak è stata fantastica, con tanti sorpassi, anche aggressivi ma corretti. Mi sono divertito tanto, più che a Portimao, dove ho dovuto essere intelligente e gestire. Qui non avevo nulla da perdere e ho provato a superarlo ovunque, come ha fatto lui. Il modo migliore per chiudere la stagione”, ha dichiarato domenica scorsa Bautista.

“La Yamaha era forte qui, è andata sul podio in tutte le gare. Essere al loro stesso livello è stato positivo. Ieri non mi aspettavo di andare in fuga, immaginavo una gara come quella di oggi. Sono felice perché siamo riusciti a essere performanti, lottando con un Razgatlioglu al suo miglior livello. Il supporto dei tifosi in Spagna è incredibile e li ringrazio. Il paddock era pieno e sono felice di aver chiuso la stagione qui“, ha aggiunto il 38enne ducatista.

Sugli impegni delle prossime settimane, tra cui spicca la wild card con Ducati in MotoGP per il prossimo GP di Malesia: “Il campionato è finito, ma dopodomani (oggi e domani, ndr) c’è un test qui. Non possiamo festeggiare troppo, perché dobbiamo iniziare il lavoro per il prossimo anno. E tra due settimane sarò a Sepang come wild card MotoGP. Sono veramente entusiasta di disputare quella gara, sarà un extra-bonus della stagione. Andrò là per divertirmi e spero di trovare lo stesso feeling che ho con la Superbike”.

Credit: Valerio Origo