Sport in tv oggi (mercoledì 11 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 11 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio femminile con la Champions League, il calcio a 5 con le qualificazioni ai Mondiali, il ciclismo con il Giro di Turchia ed il Giro del Veneto, e molto altro ancora.

Per gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso a Shanghai, in Cina, andranno in scena le ultime quattro sfide, quelle della parte alta del tabellone.

Alle ore 19.10 la Nazionale italiana di calcio a 5 sarà impegnata nella quarta giornata dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali di Uzbekistan 2024: dopo il sofferto successo di Policoro contro la Repubblica Ceca, gli azzurri affronteranno i cechi alla TJ Lokomotiva di Plzen.

Alle ore 14.30 la Roma giocherà contro le ucraine del Vorskla Poltava nel secondo turno della Champions League di calcio femminile: sul rettangolo verde del Tre Fontane le ragazze di Alessandro Spugna saranno chiamate a dare conferma dei buoni risultati fatti vedere in campionato.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 11 ottobre

05.00 Tennis, WTA 250 Seul: ottavi di finale – SuperTenniX, WTA TV, 05.00-09.00 SuperTennis HD

06.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: ottavi di finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, 21.00-23.00 differita di un match su SuperTennis HD, SuperTenniX

09.00 Tennis, WTA 250 Hong Kong: primo turno – SuperTenniX, WTA TV, 17.00-21.00 differita SuperTennis HD

09.00 Tennis, WTA 500 Zhengzhou: ottavi di finale (2° match dalle 09.00 Paolini-Garcia) – SuperTenniX, WTA TV, 09.00-17.00 SuperTennis HD

10.15 Ciclismo, Giro di Turchia, 4a tappa – 12.25 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

12.45 Ciclismo, Giro del Veneto – 15.05 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, 15.30 RaiSport HD, RaiPlay

14.30 Calcio femminile, Champions League: Roma-Vorskla Poltava – canale YouTube AS Roma

16.15 Calcio, Serie C: SPAL-Lucchese – Sky Sport Calcio, Sky Go, Now

18.15 Basket femminile, EuroLeague: Sepsi-Schio – Youtube EuroLeague Women

18.30 Basket, EuroCup: Cedevita Olimpija-Joventut – DAZN

19.00 Basket, EuroCup: Turk Telekom-Buducnost – DAZN

19.10 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali: Repubblica Ceca-Italia – sito FIGC, canale YouTube FIGC Azzurri e Azzurre, Futsal TV

20.00 Basket, EuroCup: Slask Wroclaw-Cluj-Napoca – DAZN

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-Paris -Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

20.45 Basket, Serie A2: Fortitudo Bologna-Forlì – RaiSport HD, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie C: Pineto-Pescara- Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Messina-Casertana – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, Now

21.00 Basket, EuroCup: Gran Canaria-Ulm – DAZN

21.10 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Francia-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, Now, PallamanoTV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Mercoledì 11 ottobre

14:00 Beach2u Speciale Mondiali Tlaxcala 2023. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Giacomo Rauli. Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv

19:30 Figure2u Roller Edition con Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi. Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania con Dario Puppo. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti e Alessandra Sagratella su sport2u.tv

21:00 Bike2u con Ilenia Lazzaro (Giornalista Eurosport). Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv

Foto: LaPresse