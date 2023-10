Quando torna in campo Sinner? Niente Anversa, dubbi anche su Vienna

Si è fermato agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner nel Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis: l’azzurro, rimontato e battuto dallo statunitense Ben Shelton al tie break del terzo set, ha abbandonato anzitempo il proprio percorso nel torneo di categoria ATP Masters 1000.

Considerando il fatto che l’azzurro è già aritmeticamente qualificato alle ATP Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, appena prima delle Finali di Coppa Davis, ci si chiede quale possa essere ora il percorso di avvicinamento di Jannik Sinner a questi due importanti appuntamenti.

Pur risultando ancora ufficialmente iscritto al torneo ATP 250 di Anversa, in programma la prossima settimana, ieri in conferenza stampa l’azzurro non ha citato questo appuntamento tra quelli fissati sulla sua agenda. A questo punto ci sarebbe l’ATP 500 di Vienna, previsto dal 23 al 29 ottobre.

Sempre ieri, però, Sinner ha detto che proverà a giocare a Vienna e poi a Parigi: il torneo austriaco finirebbe il giorno prima dell’inizio dell’ultimo Masters 1000 stagionale, ed un eventuale forfait dell’azzurro lo porterebbe a stare 20 giorni senza incontri ufficiali, per poi giocare, quasi tutti d’un fiato gli ultimi tre appuntamenti.

POSSIBILE CALENDARIO JANNIK SINNER

16-22 ottobre ATP 250 Anversa (Belgio) (Assenza certa)

23-29 ottobre ATP 500 Vienna (Austria) (In dubbio la sua partecipazione)

30 ottobre-05 novembre ATP Masters 1000 Parigi-Bercy (Francia)

05-11 novembre (Sinner non prenderà parte a tornei)

12-19 novembre ATP Finals Torino (Italia)

21-26 novembre Davis Cup Finals – Malaga (Spagna)

