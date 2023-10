Sport in tv oggi (lunedì 9 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Lunedì abbastanza pieno, quello che inaugura la settimana di sport sul piano televisivo. Tra snooker, tennis, (forse) golf, ciclismo e calcio, infatti, la giornata può vivere decisamente emozioni di vario genere. Ma andiamo con ordine.

Sarà chiaramente il tennis a occupare una bella fetta di giornata. Cinque gli italiani coinvolti: a Shanghai Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi cercano gli ottavi, a Zhengzhou iniziano Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, a Hong Kong debutta Martina Trevisan.

Lo snooker ha in scena il Wuhan Open (con tra gli altri Ronnie O’Sullivan), mentre il ciclismo ha il Giro di Turchia che affronta la seconda tappa. C’è poi la tradizione serale del calcio di Serie C, unico a occupare la serata in chiave nazionale, mentre fuori dai nostri confini gioca la Bundesliga femminile. Nella notte la NFL.

Particolare il capitolo legato al DP World Tour, con l’Alfred Dunhill Links Championship che deve affrontare i rischi di impraticabilità di uno o più campi. E qui è tutto da vedere. Di seguito l’intera programmazione sportiva odierna.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 9 ottobre

4:00 Snooker, Wuhan Open – Diretta tv su Eurosport 1 (dalle 8:30 e 13:30) e streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

6:00 Tennis, WTA 250 Seoul – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

6:30 Tennis, Masters 1000 Shanghai, ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

All’interno: Sonego (ITA)-Jarry (CHI) [22] e Arnaldi (ITA)-Wolf (USA), rispettivamente 3° e 4° match dalle 6:30 sullo Show Court 3

9:00 Tennis, WTA 500 Zhengzhou – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno: Bronzetti (ITA)-Guo (CHN) [WC], 2° match dalle 9:00 sul Centrale; Paolini (ITA)-Uchijima (JPN) [LL], 2° match dalle 9:00 sul Grandstand e non prima delle 10:00

9:00 Tennis, WTA 250 Hong Kong – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno: Trevisan (ITA) [6]-Bucsa (ESP), ore 9:00 sul Centrale

10:00 Golf, DP World Tour: Alfred Dunhill Links Championship, 3° giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) e streaming su SkyGo e Now in orario da comunicare*

*Qualora venisse stabilito che, alle 8:30 italiane, Carnoustie fosse impraticabile alle 11:30, tutta la giornata verrà abbandonata e un ulteriore aggiornamento verrà effettuato.

14:00 Ciclismo, Giro di Turchia (2a tappa Kemer-Kalkan, 166,5 km) – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

19.30 Calcio, Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Frauen Bundesliga – Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Pro Vercelli-Vicenza, Serie C – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251, streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:45 Calcio, Avellino-Potenza, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Gubbio-Carrarese, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 253, streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Arezzo-Cesena, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 254, streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Fermana-Perugia, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 255, streaming su SkyGo

2:15 NFL Green Bay Packers-Las Vegas Raiders – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse