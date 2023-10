LIVE Sonego-Jarry, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: l’italiano e il cileno si ritrovano dopo la Coppa Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del terzo turno tra Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry (22). Il Masters 1000 di Shanghai entra nel vivo, e ci sono ancora tre azzurri in gioco.

Questa sfida non può che evocare ricordi positivi alle menti azzurre, visto che tre settimane fa si giocava a Bologna Italia-Cile di Coppa Davis, con gli azzurri che hanno vinto per 3 a 0. Il primo singolare lo scorso 15 settembre vide impegnati proprio Sonego e Jarry, che diedero vita a un match spettacolare conclusosi con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 per l’azzurro. L’equilibrio di quel venerdì potrebbe manifestarsi nuovamente anche oggi, in un match che sarà giocato totalmente alla pari. C’è, a dire il vero anche un altro precedente (sempre vinto al terzo da Sonego), che però fu giocato nel 2019 e sulla terra battuta di Rio de Janeiro.

Il torinese ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale battendo in due set Sekulic (6-3 6-2) e sconfiggendo per la terza volta in quattro scontri diretti Frances Tiafoe (2-6 6-3 6-3). Se il livello sarà quello del match conclusosi nella mattinata di ieri, il torinese avrà più di una chance di approdare agli ottavi di finale del torneo cinese. Aggiungiamo che con una vittoria odierna, Lorenzo tornerebbe a far visita ai primi 50 del ranking atp, attestandosi al numero 51 provvisorio.

Non resta che augurarvi buon divertimento con la Diretta Live del match che prenderà il via come terzo dalle 6.30. Prima di Sonego-Jarry si giocheranno infatti sul campo Show Court 3 Paul-Fils e Mannarino-Rublev.

Foto: LaPresse