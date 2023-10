Sport in tv oggi (lunedì 30 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ultimo lunedì di ottobre per lo sport in televisione e ovunque esso sia. Il panorama televisivo e streaming italiano si compone di un’altra giornata che ha una buona ricchezza di eventi, tra discipline che finiscono la stagione e altre che l’hanno appena iniziata.

Alla mattina ultimo Masters 1000 dell’anno nel tennis: a Parigi-Bercy si proseguirà fino a sera con, tra gli altri, Lorenzo Musetti che se la vede (di nuovo) con Grigor Dimitrov sul calar del programma. L’unica altra disciplina che va avanti per tutto il giorno è lo snooker.

In serata, tantissimo calcio sia in Serie A che C che all’estero, ma in realtà molti fari sono puntati sul Pallone d’Oro. Lo spazio extracalcistico è dedicato al basket con Napoli e Virtus Bologna in una gara dall’alta attesa.

Nella notte, poi, spazio agli States con NBA e NFL che si alterneranno in un valzer totale. Di seguito l’intera programmazione della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 30 ottobre

11:00 Snooker, Qualificazioni Scottish Open – Diretta streaming su Discovery+ ed eurosport.it

11:00 Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e streaming su SkyGo e Now

All’interno: Lorenzo Musetti (ITA)-Grigor Dimitrov (BUL) – 6° e ultimo match sul campo 1

14:30 Calcio, Primavera: Monza-Roma – Diretta tv su Sportitalia

18:30 Calcio, Serie A: Empoli-Atalanta – Diretta tv su Zona DAZN (canale 214 Sky) e streaming su DAZN

20:30 Basket, Serie A: GeVi Napoli-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su SkyGo, Discovery+, eurosport.it e DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Lazio-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

20:45 Calcio, Serie C: Cesena-Carrarese – Diretta tv su Sky Sport 252 e streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Perugia-Entella – Diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Arezzo-Gubbio – Diretta tv su Sky Sport 254 e streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Sestri Levante-Rimini – Diretta tv su Sky Sport 255 e streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Benevento-Potenza – Diretta tv su Sky Sport 256 e streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Pineto – Diretta tv su Sky Sport 257 e streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Pallone d’Oro – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Canale 20 e streaming su SkyGo, Now, Discovery+, eurosport.it, Mediaset Infinity e canale YouTube L’Equipe

21:00 Calcio, Liga: Granada-Villarreal (Liga) – Diretta streaming su DAZN

21:15 Calcio, campionato portoghese: Boavista-Sporting (Campionato portoghese) – Diretta streaming su DAZN

23:00 Calcio, campionato argentino: Sarmiento-San Lorenzo – Diretta tv su SoloCalcio e streaming su OneFootball e Mola

23:00 Tennis, WTA Finals a Cancun – Diretta tv su RaiSport e SuperTennis e streaming su RaiPlay, sito di SuperTennis e SuperTenniX

1:00 NBA, Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport NBA (canale 206) e streaming su SkyGo e Now

1:15 NFL Detroit Lions-Las Vegas Raiders – Diretta streaming su DAZN

4:00 NBA, Los Angeles Lakers-Orlando Magic – Diretta tv su Sky Sport NBA (canale 206) e streaming su SkyGo e Now

Credit: Ciamillo