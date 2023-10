LIVE Musetti-Dimitrov, ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA: il toscano ha subito l’occasione per la rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di primo turno dell’ultimo Masters 1000 della stagione, Parigi Bercy. Oggi ci occuperemo di Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov.

I due si sono incontrati martedì scorso nel primo turno di Vienna, quando ebbe la meglio in due set comodi il giocatore bulgaro (6-3, 6-4), con l’azzurro che comunque aveva lasciato intravedere segnali di ripresa. Torneo molto importante per Musetti, che difende i 360 punti dei quarti di finale del 2022, dove sconfisse l’allora top 5 Casper Ruud ottenendo il primo grande scalpo della carriera. Se dovesse perdere subito, l’azzurro con ogni probabilità si troverebbe al di fuori dei primi 30 giocatori del mondo, con un posto da testa di serie ai prossimi Australian Open messo in discussione.

Il tennista carrarino viene da una seconda parte di stagione non positiva, tutto iniziò con la sconfitta al primo turno degli US Open contro Droguet, per poi proseguire con la sconfitta in Davis per mano di Diallo, quella al primo turno di Shanghai contro il cinese di Taipei Hsu. Quest’oggi c’è l’occasione di rifarsi, ottenendo la rivincita contro Dimitrov, che al contrario sta giocando molto bene. Il bulgaro (n. 17 del mondo) ha ottenuto la semifinale a Shanghai, i quarti a Pechino perdendo al terzo da Sinner e la semifinale altresì a Chengdu arrendendosi a Zverev. Insomma, non un sorteggio benevolo per il toscano, che troverebbe al secondo turno Medevedev.

Non resta che augurarvi buon proseguimento con la Diretta Live del primo turno di Parigi Bercy tra Musetti e Dimitrov. L’incontro sarà il sesto sul campo 1, e prenderà dunque il via in serata. Prima dell’azzurro ci saranno Jarry-Popyrin, Tiafoe-Bublik, Khachanov-Purcell, Djere-Van Assche e Thompson-Nishioka.

