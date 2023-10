Sport in tv oggi (domenica 29 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 29 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con il Motomondiale, la F1 e la Superbike, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e molto altro ancora.

Per i motori si terranno warm up di MotoGP (04.40-04.50) e gare (Moto3 dalle 06.00, Moto2 dalle 07.15 e MotoGP dalle ore 09.00) del GP della Thailandia del Motomondiale a Buriram, mentre si disputerà alle ore 21.00 la gara del GP del Messico di F1 a Città del Messico.

La finale del tabellone principale di singolare maschile degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, vedrà opposte le prime due teste di serie: non prima delle ore 14.00 l’azzurro Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 29 ottobre

04.40-04.50 MotoGP, GP Thailandia: warm up – Diretta Sky Sport MotoGP

06.00-06.35 Moto3, GP Thailandia: gara (19 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 09.00 TV8

07.15-07.55 Moto2, GP Thailandia: gara (22 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 10.15 TV8

08.30 Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai: finali – SuperTenniX, WTA TV, 08.30-11.00 SuperTennis HD

09.00-09.50 MotoGP, GP Thailandia: gara (26 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 12.00 TV8

09.30 Arrampicata sportiva, Qualificazioni olimpiche: combined femminile – eurosport.it, discovery+

10.00 Sci alpino Coppa del Mondo Soelden: gigante uomini, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.00 Superbike, GP Spagna: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

11.45 Tennis, ATP 500 Vienna: finali (2° incontro dalle 11.45, comunque non prima delle 14.00 Sinner-Medvedev) – 14.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Frosinone – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

13.00 Sci alpino Coppa del Mondo Soelden: gigante uomini, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.00 Tennis, ATP 500 Basilea: finali – SuperTenniX, Tennis TV, 15.30 SuperTennis HD

13.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen: donne élite – Eurosport 2, eurosport.it, discovery+, Rai Play 2

14.00 Superbike, GP Spagna: Gara-2 – TV8, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

14.30 Arrampicata sportiva, Qualificazioni olimpiche: combined maschile – eurosport.it, discovery+

14.30 Karate, Mondiali: ultima giornata – Sky Sport 258, fino alle 15.25 anche su Sky Sport Max, Sky Go, Now

15.00 Volley, SuperLega: Padova-Civitanova – VBTV

15.00 Rugby, URC: Benetton-Munster – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

15.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen: uomini élite – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Udinese – DAZN, ZONA DAZN

16.00 Basket, Serie A: Scafati-Cremona – DAZN

16.30 Volley, SuperLega: Milano-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Pinerolo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Trentino-Firenze – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Milano-Pesaro – DAZN

17.30 Basket, Serie A: Brindisi-Pistoia – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Roma – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Sassari – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Milano-Brixia – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Venezia – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Sesto San Giovanni – LBF TV

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Varese – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Short track, Coppa del Mondo Montreal II: terza giornata – eurosport.it, discovery+, 20.25 Eurosport 2, DAZN

18.30 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Novara – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, VBTV

19.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Treviso – DAZN

19.30 Volley, SuperLega: Monza-Perugia – VBTV

20.30 Tennis, WTA Finals Cancun: 1a giornata – SuperTenniX, WTA TV, 23.00-03.00 SuperTennis HD, Rai Play 3, 23.30-01.30 Rai Sport HD

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Milan – DAZN, ZONA DAZN

21.00 F1, GP Messico: gara – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

21.00 Volley, SuperLega: Catania-Cisterna – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

22.00 Pattinaggio artistico, Skate Canada: gala – eurosport.it, discovery+

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Domenica 29 ottobre

20:00 Banana Sport, un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv

20:45 Diretta Formula Uno Live Gara GP Messico, conducono Franco Culcasi e Luca Preti su sport2u.tv

Foto: LaPresse