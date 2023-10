Sport in tv oggi (domenica 22 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 22 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori con il GP di Australia per la MotoGP e il GP degli USA per la F1. Da non perdere gli sport invernali con Skate America per il pattinaggio artistico e la Coppa del Mondo di short track. Si concludono i tornei di tennis e di golf della settimana.

Parte il Superprestige di ciclocross. Da non perdere la Maratona di Venezia, la Coppa del Mondo di nuoto e i Mondiali di cricket. Da seguire anche i campionati di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5. Piatto ricchissimo per il calcio con Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 22 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 22 ottobre

00.00 F1 – GP USA, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.00 MOTOGP – GP Australia, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.16 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, short program femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

02.00 GOLF (PGA Tour) – The Zozo Championship, quarto giro (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 05.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 05.00)

01.00 MOTO3 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 10.55; differita streaming su tv8.it alle ore 10.55)

02.15 MOTO2 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 12.10; differita streaming su tv8.it alle ore 12.10)

03.04 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free program maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

04.00 MOTOGP – GP Australia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Andalucia Masters, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Abu Dhabi Masters (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 NUOTO – Coppa del Mondo, batterie (diretta streaming sul canale YouTube della Fina)

09.30 TENNIS – ATP 500 Tokyo, finale: Karatsev vs Shelton (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

09.40 ATLETICA – Maratona di Venezia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.00 BADMINTON (BMW World Tour) – Open di Danimarca (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 CRICKET (Mondiali) – India-Nuova Zelanda (diretta streaming su Yupp Tv)

10.30 TENNIS – WTA 250 Nanchang, finale: Bouzkova-Siniakova (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, primo turno (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

12.15 CALCIO (Eredivisie olandese) – Utrecht-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

12.30 CALCIO (Serie A) – Roma-Monza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Pomigliano (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 CICLOCROSS – Superprestige a Overijse, gara femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Fermana-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Perugia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Brindisi-Casertana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CICLOCROSS – Superprestige a Overijse, gara maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 TENNIS – WTA 250 Monastir, finale: Paolini-Mertens (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

15.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, finale: Kotov-Monfils (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Lilla-Brest, Nantes-Montpellier, Tolosa-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Juventus (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN, Tim Vision)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Bologna-Faenza (diretta streaming su LBF)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Colonia-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Fiamme Oro (diretta streaming su DAZN)

15.30 RUGBY (Serie A) – Viadana-Rovigo (diretta streaming su DAZN)

15.45 VOLLEY (SuperLega) – Modena-Milano (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

16.00 VOLLEY (SuperLega) – Taranto-Verona (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.00 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Harlequins-Exeter Chiefs (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Cosenza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Almeria (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Olbia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Catania-Taranto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 BASKET (Serie A) – Varese-Trento (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 TENNIS – ATP 250 Anversa, finale: Bublik-Fils (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

16.30 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, finale: Korpatsch-Ruse (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Venezia (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Firenze-Bergamo, Pinerolo-Novara, Roma-Busto Arsizio (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Roma (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

17.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Heidenheim-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-West Ham (direttta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 NUOTO – Coppa del Mondo, finali (diretta streaming sul canale YouTube della Fina)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Asiago-Vorarlberg (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Brindisi (diretta streaming su DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Lubiana-Bolzano (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Campobasso-Ragusa, Roma-Battipaglia, San Giovanni-San Martino, Venezia-Milano (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Tre partite: Cisterna-Trento, Civitanova-Monza, Piacenza-Padova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.15 CALCIO A 5 (Serie A) – Genzano-Roma (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

18.15 BASKET (Serie A) – Tortona-Milano (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, dmax.it, DAZN)

18.30 BASKET (Serie A) – Pesaro-Scafati (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Venezia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Alaves (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Monterosi Tuscia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Pescara (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Cesena (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Ancona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Recanatese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sei partite: Baltimore Ravens-Detroit Lions, Chicago Bears-Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts-Cleveland Browns, New England Patriots-Buffalo Bills, New York Giants-Washington Commanders, Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons (diretta streaming su DAZN)

19.30 SHORT TRACK – Coppa del Mondo a Montreal (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.30)

19.30 BASKET (Serie A) – Pistoia-Brescia (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Trento (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

20.00 VOLLEY (SuperLega) – Perugia-Catania (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Sassari (diretta streaming su DAZN)

20.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free dance (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Clermont (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 F1 – GP USA, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 22.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 22.25)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – International-Santos (diretta streaming su Mola Tv)

22.03 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free program femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Los Angeles Rams-Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks-Arizona Cardinals (diretta streaming su DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Denvers Broncos-Green Bay Packers, Kansas City Chiefs-Los Angeles-Chargers (diretta streaming su DAZN)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Coritiba-Palmeiras (diretta streaming su Mola Tv)



PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

20:00 Banana Sport un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv

20:45 Diretta Formula Uno Live – Gara GP Stati Uniti. conducono: Franco Culcasi e Luca Preti. su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 21.00

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI