LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Budapest 2023 in DIRETTA: Benedetta Pilato cerca il bis nei 50 rana, Ceccon in gara nei 100 dorso

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Budapest in Ungheria. Fari puntati su Thomas Ceccon sarà ancora al via con ambizioni di podio podio nella classifica generale (sei vittorie e due seconde piazze per lui nelle otto gare fin qui disputate).

Ci sono al via alla Duna Arena di Budapest altri sei azzurri che cercheranno fortuna nelle gare di rana e stile libero. I fari sono puntati soprattutto su Benedetta Pilato che, dopo il bronzo iridato nei 50 rana a Fukuoka, torna oggi a cimentarsi con la distanza che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo, dopo aver stupito ieri nei 100. Per lei, dunque, un passaggio importante, questa tappa di Coppa del Mondo, prima di dedicarsi per un periodo breve alla vasca corta (sarà al via anche al Nico Sapio) in vista degli Europei di Otopeni.

Nicolò Martinenghi ci riprova dopo la squalifica di ieri nei 50, sulla distanza che meno predilige, i 200 rana che l’hanno visto comunque in finale una settimana fa ad Atene, mentre Manuel Frigo cercherà fortuna nei 200 stile libero.

Nella terza giornata in programma i 400 misti uomini, gli 800 stile libero donne, i 100 farfalla donne, i 50 farfalla uomini, i 200 dorso donne, i 100 dorso uomini, i 150 rana donne, i 200 rana uomini, i 100 stile libero donne, i 200 stile libero uomini e i 200 misti donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.30 con la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!

