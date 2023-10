Milano-Scandicci in tv oggi: a che ora inizia, canale tv, A1 volley femminile. Sfida tra Egonu e Antropova!

Terza giornata per la Serie A1 di volley femminile. Oggi subito big match: all’Allianz Cloud di Milano: di fronte Allianz Milano e Savino del Bene Scandicci. Entrambe le squadre sono imbattute ma, soprattutto, andrà in scena la sfida tra le due migliori opposte della Nazionale italiana Paola Egonu contro Ekaternina Antropova.

Una partita assolutamente da non perdere viste le premesse: andiamo a scoprire a che ora inizia e come vederla in TV e streaming.

PROGRAMMA A1 VOLLEY FEMMINILE 2023 OGGI

Domenica 22 ottobre

Ore 17.30 Milano-Scandicci

MILANO-SCANDICCI: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay in chiaro, VolleyballWorldTV previo abbonamento

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo