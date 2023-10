Sport in tv oggi (domenica 15 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 15 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Veneto Classic, il nuoto con la Coppa del Mondo, il rugby con i Mondiali, i motori con il Motomondiale, e molto altro ancora.

Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP dell’Indonesia, con il warm up e le gare che si disputeranno a Mandalika e saranno valide per la quindicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

I Mondiali di rugby, in corso in Francia, vedranno concludersii quarti di finale: alle ore 17.00 si giocherà la sfida tra l’Inghilterra, prima nella Pool D, e le Fiji, seconde nella Pool C, mentre alle ore 21.00 si scontreranno Francia e Sudafrica.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 ottobre

03.00 Ciclismo, Japan Cup: Utsunomiya-Utsunomiya 133.9 km – Nessuna copertura tv / streaming

04.40 Ciclismo, Tour of Guangxi: 4a tappa – 07.00 eurosport.it, discovery+

04.40-04.50 MotoGP, GP Indonesia: warm up – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

06.00-06.35 Moto3, GP Indonesia: gara (20 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 11.00 TV8

07.15-07.55 Moto2, GP Indonesia: gara (22 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 12.15 TV8

08.00 Tennis, WTA 250 Seul: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

09.00-09.50 MotoGP, GP Indonesia: gara (27 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 14.00 TV8

09.30 Tennis, WTA 250 Hong Kong: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

10.25 Ciclismo, Giro di Turchia, 8a tappa – 11.45 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, 21.00 differita SuperTennis HD, SuperTenniX

12.00 Ciclismo, Veneto Classic: Mel-Bassano del Grappa(196.25 km) – 15.15 Eurosport 2 HD, 16.20 Rai Sport HD, 15.15 eurosport.it, discovery+, DAZN, 15.30 Rai Play 2

12.30 Calcio femminile, Serie A: Pomigliano-Fiorentina – DAZN

13.30 Tennis, WTA 500 Zhengzhou: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

15.00 Rugby, Serie A élite: Colorno-Rovigo – DAZN

15.20 Ciclismo, Cronometro delle Nazioni – Nessuna copertura tv / streaming

15.30 Rugby, Serie A élite: Viadana-Mogliano – DAZN

16.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Inter – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN

17.00 Nuoto, Coppa del Mondo Atene: 3a giornata, finali – YouTube World Aquatics

17.00 Rugby, Mondiali: Inghilterra-Fiji – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e Now

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Sassuolo – DAZN

18.00 Calcio, Qualificazioni Europei: Svizzera-Bielorussia – Cielo, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Norvegia-Spagna – Canale 20, Sky Sport Uno, Mediaset Infinity, Sky Go, Now

21.00 Rugby, Mondiali: Francia-Sudafrica – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Domenica 15 ottobre

08:00 Campionati Italiani di Marcia su strada Alessandria 2023 su sport2u.tv

14:00 Beach2u Speciale Mondiali Tlaxcala 2023. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv

19:00 TennisMania Speciale Shangai Masters. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

Foto: LaPresse