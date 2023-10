LIVE Francia-Sudafrica, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: scontro stellare che vale già mezza finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Sudafrica, ultimo quarto di finale della Rugby World Cup 2023. Seconda e terza dell’attuale ranking si affrontano in quella che può essere a tutti gli effetti una finale anticipata, una serie di incastri di tabellone e un sorteggio effettuato tempo fa ci regalano una sfida stellare nella prima partita ad eliminazione diretta. Si gioca a Saint Denis allo “Stade de France”, kick-off alle 21.00.

La Francia, padrona di casa in questa manifestazione iridata della palla ovale, prepara il torneo da tempo immemore e si è decisamente fatta trovare pronta nella fase a gironi. Quattro partite e altrettante vittorie, con il favoloso debutto vincente contro gli All Blacks a mettere in chiaro che i transalpini in casa vogliono puntare al bersaglio grosso. Fabien Galthiè ha un materiale di primissima qualità, e nonostante l’assenza di Romain Ntamack i “Galletti” si presentano ai playoff come una delle rose più competitive. Transalpini che possono contare su un rientro a dir poco fondamentale, sarà in campo dal primo minuti infatti il capitano Antoine Dupont. Francesi che dopo la vittoria all’esordio contro la Nuova Zelanda hanno sofferto più del previsto contro l’Uruguay, prima di tornare a macinare gioco dominando contro Namibia e infliggendoci a noi italiani una severissima lezione nell’ultima partita del girone. I transalpini avranno un intero stadio a spingere le gesta dei loro beniamini, l’accoppiamento ai quarti è forse il più difficile che si potesse prevedere; ma l’obiettivo per la squadra di Galthié è soltanto uno, fare la storia e laurearsi per la prima volta Campioni del Mondo.

Il Sudafrica non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro di nazionale più forte al mondo conquistato quattro anni fa in Giappone. Gli Springboks hanno passato da secondi il girone B, il vero gruppo di ferro di questo torneo Mondiale che comprendeva anche Irlanda e Scozia, rispettivamente 1a e 5a nel ranking. La squadra di Nienaber ha debuttato in Francia vincendo un importantissimo scontro con la Scozia (18-3) per poi surclassare la poco quotata Romania, prima di uscire sconfitti in un match tiratissimo contro l’Irlanda (8-13). Sudafricani che come ultimo impegno hanno dovuto affrontare Tonga, pratica sbrigata con un netto 49-18. Springboks che si sono dimostrati squadra solida, compatta e pronta a battagliare su ogni pallone, in più il rientro di Handré Pollard all’apertura ha tolto anche il grande limite evidenziato nei primi match, quello del gioco al piede e dei piazzati. I ragazzi di Nienaber vogliono superare l’ostacolo dei padroni di casa per poi mettere un piede e mezzo nella partita che assegnerà il trofeo.

FORMAZIONI UFFICIALI di Francia-Sudafrica

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flmanet, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

Sudafrica:15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe, 10 Manie Libbok, 9 Cobus Reinach, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff

Foto: LaPresse