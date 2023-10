F1 oggi, GP Messico 2023: orari prove libere 27 ottobre, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 27 ottobre, prenderà il via il week end del GP del Messico, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Città del Messico le squadre saranno impegnate nel trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito estremamente veloce, in cui i motori saranno particolarmente sollecitati anche per le particolari condizioni dettate dall’altura.

Ci si presenta nell’ormai nota situazione con l’olandese Max Verstappen favorito numero uno per pole-position e vittoria. L’alfiere della Red Bull è stato il dominatore dell’annata, non è un caso che il suo terzo titolo iridato consecutivo sia già in bacheca e abbia portato ad Austin il computo delle vittorie in carriera a quota 50. Le intenzioni sono quelle di aggiornare ulteriormente questo dato.

La Ferrari, da questo punto di vista, cercherà di non ripetere gli stessi errori del Texas. Il monegasco Charles Leclerc, dopo aver realizzato la pole-position, ne ha vissute di tutti i colori, facendo i conti con una macchina scarsamente competitiva con il carico di benzina e nello stesso tempo affossato da una strategia completamente sbagliata. Oltre a ciò è arrivata la squalifica per Charles a causa di irregolarità al fondo. Lo stesso destino condiviso con il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. A Maranello, proprio per la sanzione a carico dell’asso nativo di Stevenage, hanno comunque potuto prendere atto del podio di Carlos Sainz. In Messico, poi, vedremo se Sergio Perez reagirà alla grave crisi che sta vivendo in Red Bull.

La prima giornata del week end del GP del Messico, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207), con la possibilità di seguire le prove libere 2 anche su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

