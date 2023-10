Italia-Spagna in tv oggi, calcio femminile: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni, Nations League

Oggi, venerdì 27 ottobre, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il terzo impegno nel Gruppo A della Lega A di Nations League 2023-2024. Le azzurre giocheranno a partire dalle 17.45 la Spagna allo Stadio “Arechi” di Salerno e sarà un match decisamente complicato, in un girone difficile con Svizzera e Svezia.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 17.45

Il CT Andrea Soncin si aspetta dalle sue ragazze una prestazione sulla falsariga di quanto visto nelle prime due apparizioni, ovvero una squadra quadrata, in grado di palleggiare e di creare problemi con la costruzione propositivo del gioco, per compensare il deficit fisico.

Ci si affida alla spinta data dalla Roma in questa squadra, citando Valentina Giacinti, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Martina Tomaselli, Elina Linari, Lucia Di Guglielmo ed Elisa Bartoli. Tutte potenziali titolari nello scacchiere di Soncin, che però dovrà anche tener conto delle qualità di Aurora Galli in cabina di regia, dei tempi di inserimento di Arianna Caruso e della creatività di Giulia Dragoni.

La partita tra Italia e Spagna, valida per il Gruppo 4 di Nations League di calcio femminile, si disputerà a partire dalle 17.45 allo Stadio “Arechi” di Salerno e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Venerdì 27 ottobre

Ore 17.45 Italia vs Spagna allo Stadio “Arechi” di Salerno – Diretta tv su Rai 2 HD.

ITALIA-SPAGNA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-SPAGNA: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Glionna, Bonansea, Giacinti. All.: Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Bonmati, Duenas, Putellas; Paralluelo, Garcia Cordoba; Caldentey. All.: Tomé.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela