Sinner-Rublev in tv oggi: a che ora inizia, programma, streaming, semifinale ATP Vienna 2023

Oggi, sabato 28 ottobre, Jannik Sinner affronterà non prima delle 15.30 il russo Andrey Rublev (n.5 del mondo) nella semifinale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco l’altoatesino (n.4 ATP) se la vedrà contro uno dei tennisti più in forma del circuito, citando la recente Finale raggiunta nel Masters1000 Shanghai (Cina).

Un Sinner protagonista di un percorso convincente. Le vittorie contro Ben Shelton, Lorenzo Sonego e ieri contro Frances Tiafoe hanno evidenziato l’ottima condizione del 22enne nostrano, molto a suo agio su questa superficie. Certo, ci sarà da battere un Rublev che ieri, a tratti, ha annichilito Alexander Zverev, non certo l’ultimo degli arrivati e vincitore di questo torneo nel 2021.

Se si guarda ai precedenti, Jannik è in vantaggio 3-2 e le vittorie del russo sono da ascrivere alla voce “ritiro” del nostro portacolori. L’ultimo incrocio tra i due è stato quest’anno a Miami, dove il giocatore italiano si è imposto piuttosto nettamente. Ci si aspetta un incontro dall’andamento diverso, per la crescita tecnica e di convinzione del moscovita.

La partita tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valida per le semifinali dell’ATP500 di Vienna, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis e Sky Sport Tennis (203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-RUBLEV ATP VIENNA 2023 OGGI

Sabato 28 ottobre

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Daniil Medvedev vs [4] Stefanos Tsitsipas GRE

2. [3] Andrey Rublev vs [2] Jannik Sinner ITA (non prima ore: 15:30)

3. [3] Marcelo Arevalo ESA / Jean-Julien Rojer NED vs [2] Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

SINNER-RUBLEV ATP VIENNA 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger