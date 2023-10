Sinner-Medvedev in tv oggi, Finale ATP Pechino 2023: a che ora inizia, programma in chiaro, streaming

L’ultimo atto del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2023 di tennis, torneo combined di categoria ATP 500, in corso a Pechino, in Cina, vedrà protagonista Jannik Sinner, testa di serie numero 6, che oggi, mercoledì 4 ottobre, sfiderà il russo Daniil Medvedev, secondo favorito del seeding.

Il match tra l’azzurro ed il bulgaro sarà il quarto di giornata in programma dalle ore 06.00 italiane sul campo denominato “Diamond“, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.30 italiane. Questo sarà il settimo incontro in assoluto tra Sinner e Medvedev: il russo ha sempre vinto nei sei precedenti.

Curiosamente, i due tennisti nel 2023 si sono incontrati altre due volte, sempre in finale: a Rotterdam (ATP 500), sul veloce indoor, Medvedev ha vinto in rimonta per 5-7 6-2 6-2, mentre a Miami (ATP Masters 1000), sul duro outdoor, il russo si è imposto in due set per 7-5 6-3.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Medvedev in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV

Mercoledì 4 ottobre – Campo “Diamond”

Dalle ore 06.00 italiane

Jessica Pegula (Stati Uniti, 4) – Jelena Ostapenko (Lettonia, 13)

A seguire

Hanyu Guo / Xinyu Jiang (Cina / Cina, WC) – Tereza Mihalikova / Yifan Xu (Slovacchia / Cina)

Non prima delle ore 11.00 italiane

Ivan Dodig / Austin Krajicek (Croazia / Stati Uniti, 1) – Wesley Koolhof / Neal Skupski (Paesi Bassi / Regno Unito, 2)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Jannik Sinner (Italia, 6) – Daniil Medvedev (Russia, 2) – Diretta tv su SuperTennis HD

Foto: LaPresse