Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini a Pechino? Balzo in classifica, Ã¨ la numero 1 dâ€™Italia!

Nella mattinata italiana di oggi Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino: l’azzurra ha incamerato 120 punti. Lunedì 9 ottobre Paolini scarterà i 60 punti del suo 17° miglior torneo, quindi al momento ne ha guadagnati 60 netti e così nel ranking virtuale l’azzurra si trova al 30° posto.

Paolini era 36ma nell’aggiornamento di questa mattina a quota 1330, ed ora è virtualmente 30ma con 1390, ed è già certa di aver ritoccato il proprio best ranking (era stata al massimo 33ma) e di aver scavalcato Elisabetta Cocciaretto, ferma a quota 1370, diventando numero 1 d’Italia.

Qualora l’azzurra dovesse poi spingersi ai quarti, allora incasserebbe altri 95 punti, per complessivi 1485 ed il 29° posto virtuale, mentre con l’accesso in semifinale, che varrebbe ulteriori 175 punti, Paolini arriverebbe a quota 166o, per il 28° posto virtuale.

In caso di approdo in finale, poi, Paolini salirebbe al 23° posto virtuale, con 1920 punti, infine un’eventuale vittoria nel torneo porterebbe la tennista italiana a quota 2270, al 18° posto virtuale. Di seguito tutte le proiezioni in classifica turno per turno di Jasmine Paolini a Pechino.

CLASSIFICA WTA JASMINE PAOLINI 9 OTTOBRE

Ranking lunedì 2 ottobre: 1330, 36° posto.

Punti da scartare lunedì 9 ottobre: 60 (17° miglior torneo).

Punti da incamerare lunedì 9 ottobre: finora 120 (a Pechino).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 1390 punti, 30° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1485 punti, 29° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1660 punti, 28° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1920 punti, 23° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2270 punti, 18° posto virtuale.

Foto: LaPresse