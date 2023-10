Italia-Germania volley oggi in tv: a che ora inizia, dove vederla, programma Preolimpico, streaming, formazioni

Si gioca oggi, mercoledì 4 ottobre alle 18.30, Italia-Germania, match valido per il quarto turno del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Un crocevia fondamentale nel cammino degli azzurri, che hanno iniziato il loro cammino con tre successi in altrettante partite.

Per la squadra guidata dal CT Fefé de Giorgi è una partita che rischia di essere già decisiva in chiave qualificazione. La Germania ha infatti iniziato molto bene il suo girone, con due vittorie in due partite, battendo Iran e Cuba, le dirette avversarie alla corsa per il ruolo di “terza incomoda” alle spalle di Brasile e Italia.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per il preolimpico di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), mentre la diretta streaming sarà fornita da Sky Go, NOW, Volleyball World Tv- OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono indietro cinque ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA VOLLEY

Mercoledì 4 ottobre

Ore 18.30 Italia vs Germania – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-GERMANIA

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Sanguinetti, Balaso.

GERMANIA: Tille-Grozer, Karlitzez-Schott, Brehme-Krick, Zenger.

Foto: FIVB