Sinner e Djokovic in doppio a Parigi-Bercy: un test fondamentale per la Coppa Davis

Jannik Sinner contro Novak Djokovic in doppio. Non siamo però ancora a Malaga per le Final 8 di Coppa Davis, bensì a Parigi-Bercy per l’ultimo Masters 1000 della stagione 2023. Il numero 4 ed il numero 1 del ranking ATP in singolare si confronteranno quest’oggi nella capitale francese per un test molto interessante in ottica Davis.

L’azzurro ha scelto come partner lo svizzero Stan Wawrinka e sfrutterà la partita odierna in primis per entrare in ritmo e prendere confidenza con le condizioni di Bercy (domani debutterà in singolo) due giorni dopo la Finale di Vienna vinta contro il russo Daniil Medvedev. Dall’altra parte della rete troverà un tandem serbo, composto da Nole e da Miomir Kecmanovic.

Prove di Coppa Davis in casa Serbia, con Djokovic che sarà sicuramente impegnato in doppio a Malaga (in caso di 1-1 dopo i singolari) e vuole quindi farsi trovare pronto accumulando ore in campo con uno dei suoi possibili partner in terra andalusa. Meno certezze invece per Sinner, che resta comunque una delle opzioni a disposizione di capitan Volandri in caso di necessità per un eventuale doppio di spareggio.

Ricordiamo inoltre che Italia e Serbia si trovano nella stessa metà di tabellone alle Final 8 e potrebbero incrociarsi in semifinale, se dovessero battere ai quarti rispettivamente Paesi Bassi e Gran Bretagna. Un’ipotesi tutto sommato abbastanza credibile, anche se non scontata, che rischia di ricreare tra poche settimane lo scenario odierno di Jannik e Novak uno contro l’altro in doppio.

