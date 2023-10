Shelton sarà a Vienna contro Sinner? Quando ai giocherebbe: prende corpo una data

Ben Shelton ha appena ottenuto la prima gioia della sua carriera a Tokyo. Sul cemento della capitale giapponese il ventunenne di Atlanta ha strapazzato Aslan Karatsev mettendo in bacheca il primo titolo della sua giovane carriera e salendo fino al quattordicesimo posto delle classifiche mondiali, preludio ad un futuro da sicuro protagonista. Ora però c’è il presente, e la sua partecipazione a Vienna contro Jannik Sinner.

Tra i due sarebbe una rivincita dopo l’emozionante match di Shanghai, risolto in favore del tennista a stelle e strisce soltanto al tiebreak del terzo set. Una sfida che ha entusiasmato per livello tecnico, con Shelton apparso più lucido nei momenti importanti poiché l’azzurro veniva da una settimana parecchio tosta, conclusa con il successo a Pechino dopo due sfide durissime con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Ora la situazione potrebbe ribaltarsi, o addirittura mai concretizzarsi.

Poiché bisogna sempre tenere conto del fattore trasferta. Shelton ha appena concluso il suo tour in terra asiatica e per essere al via del torneo di Vienna è costretto a sobbarcarsi una trasferta transoceanica: sono dodici ore di volo dal Giappone alla capitale austriaca, con conseguente jet lag a cui dovrà necessariamente adattarsi. Ipotizzando che si fosse fiondato immediatamente verso l’aeroporto, sarebbe in Europa attorno alla mezzanotte.

Proprio per venire incontro a Ben Shelton, il torneo di Vienna potrebbe optare per concedergli un paio di giorni di riposo, spostando dunque il match con Jannik Sinner a mercoledì 25 ottobre. Ma anche con questa soluzione, la partecipazione dell’americano non è scontata: con i quarti a Shanghai ed il successo a Tokyo il nuovo numero 14 al mondo viene da nove partite in dieci giorni e la prossima settimana ci sarà il Masters1000 di Parigi-Bercy, torneo in cui potrebbe rappresentare una mina vagante. E recuperare qualche energia per un 1000 potrebbe tornargli davvero utile.

