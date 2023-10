Serie A calcio, chi sono gli arbitri dell’ottava giornata (6-8 ottobre): scelto Massa per il derby della Mole

Ancora qualche ora di attesa e il programma dell’ottava giornata della Serie A 2023-2024 potrà iniziare con l’anticipo tra Empoli e Udinese dalle 18.30 di quest’oggi. Il designatore del CAN A-B, Gianluca Rocchi, ha diramato la lista delle terne arbitrali che dirigeranno le sfide del weekend: il derby della Mole tra Juventus e Torino verrà affidato a Massa, scelto per sostituire l’infortunato Rapuano, mentre per Lazio–Atalanta e Napoli–Fiorentina ci saranno Orsato e La Penna. Andiamo a vedere, partita per partita, tutti i nomi che sono stati scelti per il fine settimana, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali che interromperà per un weekend lo svolgimento del campionato.

DESIGNAZIONI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

EMPOLI – UDINESE Venerdì 06/10 h.18.30

FABBRI

PAGLIARDINI – BARONE

IV: CAMPLONE

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

LECCE – SASSUOLO Venerdì 06/10 h.20.45

SACCHI

PALERMO – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

INTER – BOLOGNA Sabato 07/10 h.15.00

GUIDA

PRENNA – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: MARESCA

JUVENTUS – TORINO Sabato 07/10 h.18.00

MASSA

BERTI – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

GEONA – MILAN Sabato 07/10 h. 20.45

PICCININI

LIBERTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

MONZA – SALERNITANA Domenica 8/10 h. 12.30

MASSIMI

DE MEO – LAUDATO

IV: COSSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MERAVIGLIA

FROSINONE – H. VERONA Domenica 8/10 h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

VECCHI – MASTRODONATO

IV: PEZZUTO

VAR: SERRA

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – ATALANTA Domenica 8/10 h. 15.00

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: DI MARTINO

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – ROMA Domenica 8/10 h. 18.00

SOZZA

CECCONI – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – FIORENTINA Domenica 8/10 h. 20.45

LA PENNA

BACCINI – TOLFO

IV: FOURNEAU

VAR: IRRATI

AVAR: GARIGLIO

